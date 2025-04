A Pomeriggio 5 Stefania Orlando ha commentato la crisi di Elena e Thais a The Couple e non ha mancato di fare delle critiche

Sebbene sia appena cominciato The Couple ha già attirato l’attenzione dei telespettatori e alcune critiche. Stefania Orlando ha notato l’atteggiamento di Elena Barolo e Thais Wiggers e a Pomeriggio 5 le ha attaccate: “Già piangono, non fate reality”.

The Couple, Stefania Orlando contro Elena e Thais

Lunedì The Couple ha preso ufficialmente il via. Fin dalle prime ore non sono mancati i primi pianti, alcune confessioni così come qualche battibecco e presunti retroscena. Insomma non ci siamo fatti mancare nulla a quanto pare. A Pomeriggio 5 si è parlato di questo e Stefania Orlando, reduce dall’ultimo Grande Fratello, ha commentato quanto visto.

L’opinionista nel programma di Myrta Merlino ha detto la sua dopo dei momenti di fragilità da parte delle due concorrenti Elena Barolo e Thais Wiggers. A quel punto Stefania Orlando ha affermato senza mezzi termini e sempre molto pungente:

“Già piangono. Neanche sono entrate e già stanno piangendo. Ragazze, ma non li fate i reality se dovete fare così. Un milione di euro come montepremi, io salterei dalla mattina alla sera”.

In seguito ha fatto il paragone con il montepremi del Grande Fratello, inferiore rispetto a quello di The Couple: “Al Grande Fratello sono 100.000 euro quelli in palio, di cui la metà li devi dare giustamente in beneficenza. Qui un milione di euro… Più che piangere dovete ridere, ragazze”, ha detto ancora Stefania Orlando senza giri di parole.

Le parole di Stefania Orlando non sembrano aver trovato d’accordo tutti i telespettatori, che si sono divisi su questo argomento. Per una coppia che non ha convinto, per la conduttrice invece ce n’è un’altra molto funzionale: ovvero quella formata dalla sua amica Manila Nazzaro e da Stefano Oradei, come potete sentire…

The Couple è iniziato da pochi giorni e i concorrenti fanno già discutere! Probabilmente lunedì nel corso della puntata verranno sviscerate le prime dinamiche della trasmissione condotta da Ilary Blasi. Scopriremo le prime alleanze, dissapori e anche i motivi di alcuni sfoghi.