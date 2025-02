Elodie ha risposto ai rumor sulla presunta rivalità tra lei e Annalisa, entrambe ex allieve di Amici. Ecco che cosa ha rivelato durante la sua ospitata a Domenica In nello speciale dedicato a Sanremo.

Elodie sulla presunta rivalità con Annalisa

Elodie si è esibita a Domenica In e poi ha risposto ad alcune domande da parte dei giornalisti. In un primo momento ha commentato il rumor in merito alla sua rabbia a causa di un presunto vestito strappato per sbaglio a pochi minuti dal suo ingresso sul palco.

In seguito, poi, si è lasciata andare sul sesto posto di Giorgia nella finale di Sanremo. Questo perché lei stessa ha trovato ingiusto che la collega non abbia nemmeno avuto l’onore di entrare nella top 5. Ma anche un’altra risposta ha attratto l’attenzione del pubblico.

Un giornalista le ha chiesto se la chiacchierata rivalità con Annalisa, visto che entrambe sono donne di successo nella musica, è reale oppure no. Ovviamente, Elodie ha spiegato che non c’è nulla di vero e sono due donne forti a modo loro:

“Io e Annalisa ci amiamo. Perché dovrei pensare che Annalisa mi tolga qualcosa o che io possa togliere qualcosa a lei? Lei è fortissima e io sono molto felice per lei. Siamo due donne forti, ognuna a modo suo”.

Nel video qui sopra potete vedere la risposta completa e vi ricordiamo che la puntata di Domenica In con Elodie e tutti gli altri cantanti di Sanremo 2025 potrà essere recuperata su RaiPlay.

Ad ogni modo, le sue parole tolgono finalmente ogni dubbio e mettono un punto a tutte queste voci di corridoio. Tra le due interpreti c’è un grande rispetto da tutti i punti di vista e siamo certi che avranno delle carriere di grande successo ancora negli anni a venire.