Compleanno da papà per Andreas Muller, che ha festeggiato circondato dall’amore di Veronica Peparini e dalle sue due bimbe

29 anni per Andreas Muller, che ha festeggiato circondato dall’amore della futura moglie Veronica Peparini e le sue bambine. Sui social è arrivato il tenero messaggio della coreografa: “Auguri al mio futuro marito e papà”.

Gli auguri di Veronica Peparini ad Andreas Muller

Ieri 2 giugno è stato un giorno speciale per Andreas Muller, ballerino e coreografo esploso grazie la vittoria ad Amici. Ha compiuto 29 anni, ma la vera novità è che si tratta del suo primo compleanno da papà. Un traguardo che ha deciso di celebrare in modo intimo e affettuoso. L’ha fatto circondato dall’amore della sua famiglia: la compagna Veronica Peparini e le loro figlie, le gemelle Penelope e Ginevra.

La giornata è iniziata con una dolce sorpresa organizzata da Veronica: allo scoccare della mezzanotte, Andreas Muller ha spento le candeline su una torta improvvisata – un piccolo tiramisù – in un’atmosfera familiare e raccolta.

L’ex insegnante di Amici ha poi pubblicato una tenera dedica sui social, accompagnata da una loro foto: “Auguri al mio futuro marito e papà di due gioielli. Che la vita ti sorrida sempre e che i tuoi sogni si possano realizzare”.

Il giorno successivo, i festeggiamenti sono continuati con un pranzo in famiglia, durante il quale Andreas Muller ha condiviso con i fan alcuni momenti di gioia insieme alle figlie. Sulla torta, la scritta “Auguri papà” ha sottolineato ancora una volta quanto questo compleanno sia stato diverso e più sentito rispetto al passato.

“Grazie vita, non ti ho mai amata abbastanza, ma sto cambiando, grazie all’amore”, ha scritto Andreas Muller in un post che ha raccolto centinaia di auguri e messaggi affettuosi. Un pensiero che lascia trasparire la sua gratitudine per la nuova dimensione di padre e compagno.

Tra due mesi, peraltro, Muller e Peparini pronunceranno il loro “sì”: le nozze sono previste per settembre in una location esclusiva con vista su Roma, come anticipato e ripreso da Nuovo TV. Un altro capitolo pieno d’amore si aggiunge alla loro storia.