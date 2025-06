Nei giorni scorsi sono emersi alcuni stralci del libro di Tony Effe, dove ha parlato Ferragnez. Fedez si è scagliato contro il collega nel suo podcast.

Fedez contro il libro di Tony Effe

Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra è stata ospite Orietta Berti. Quasi sul finire della puntata, a un certo punto, si è parlato di Tony Effe e del primo libro pubblicato da quest’ultimo. Non è mancata ovviamente un frecciata da parte di Federico.

Tutto però è cominciato da un altro tema affrontato durante l’appuntamento. La cantante rivolgendosi al rapper ha detto: “Federico sei peggiorato nel linguaggio. È il divorzio? A volte incattivisce”.

Fedez ha riconosciuto che quanto detto dalla collega con la quale ha duettato in passato è effettivamente vero. “Io quando l’ho conosciuto parlava del suo bambino, perché Vittoria non era ancora nata, piangeva”, ha detto ancora la Berti. Mr Marra ha fatto notare però che questo è rimasto invariato ancora oggi, mentre Federico ha spiegato di essersi un po’ “punkabbestito”.

Al contempo però Orietta Berti l‘ha difeso considerando ingiuste alcune situazioni vissute da Fedez e quindi ha giustificato alcuni suoi comportamenti: “Lui rispetta il prossimo e in quest’ambiente non lo fanno sempre”. Poi sul finire del discorso il rapper ha tirato in ballo Tony Effe, parlando del libro recentemente uscito, dove quest’ultimo ha commentato l’ormai noto dissing.

“Oh è uscito il libro di Tony Effe. A te piacciono i libri per bambini, quello è top!”, ha detto ridacchiando coinvolgendo il suo compagno d’avventura. Mr. Marra ha rilanciato con un’idea: fare dei video reaction al libro.

La stoccata di Fedez ovviamente non è sfuggita e il momento è già diventato virale sui vari social, a partire da TikTok. Le sue parole, come spesso accade, hanno diviso il pubblico tra chi s’è detto dalla sua parte e chi, invece, ha preso le difese di Tony Effe. Ma dopo questa frecciatina al veleno, il rapper romano deciderà di replicare ancora?