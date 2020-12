1 Spunta il nome del presunto amante di Natalia Paragoni. L’uomo in questione è una vecchia conoscenza di Zorzi!

Non si celano i chiacchiericci intorno alla coppia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta (ora concorrente del GF Vip 5). Lo strano regalo fatto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver scoperchiato dei gossip tenuti a bada fino ad oggi e che Dayane Mello ha portato a galla. La modella brasiliana, infatti, così come altri vipponi, sono al corrente di un chiacchiericcio che parla di un ipotetico tradimento di Natalia ai danni del suo fidanzato. Sembrerebbe che la Paragoni abbia ceduto alle avance dell’uomo durante un soggiorno a Capri. Dayane in confidenza con Tommaso e Cecilia ha rivelato anche il nome del presunto amante.

Il pettegolezzo su Natalia Paragoni è la notizia del momento non solo fuori, ma in particolare nella Casa più spiata d’Italia. Grazie agli attenti fan del programma, su Twitter è stato caricato un video dove Tommaso Zorzi, in confidenza con Giacomo Urtis, ha fatto il nome di questo ragazzo di cui tanto si parla: “Del Vecchio? Stava in classe con me”.

Dal labiale si capisce chiaramente che stanno parlando di Leonardo del vecchio:

T: del vecchio? Stava in classe con me.

Ma non è finita qui. Pare infatti che alcuni siti di gossip su Instagram abbiano spifferato il nome fatto da Dayane Mello, che corrisponde esattamente a quello pronunciato da Zorzi nel video sopra: “Leonardo Del Vecchio, figlio di Luxottica, ed ex compagno di classe di Tommaso Zorzi. Io non confermo nulla, è quello che ha detto Dayane”, si legge su Blasting News che ha riportato il fatto.

Insomma i dubbi su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta continuato. Zorzi ieri sera si è pronunciato a tal proposito…