1 Andrea Zelletta: “Non sento Pierpaolo”

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi con protagonista Andrea Zelletta. Tra i tanti argomenti si è parlato dell’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli. Una volta usciti, però, i due sembrano essersi in qualche modo allontanati. C’è da dire che Zelletta ha nutrito delle perplessità sulla storia tra il suo amico e Giulia Salemi (con la quale ha battibeccato a distanza). Potrebbe essere proprio lei la ragione di tutto? Eppure in Casa è stato il primo a supportarli, anche se poi ha fatto dei passi indietro!

Per tale ragione, durante il programma online, si è tornati a parlare proprio di questo. Incalzato da una domanda di Gabriele Parpiglia, che ha chiesto ad Andrea Zelletta cosa fosse accaduto tra lui e Pierpaolo Pretelli e di aver notato delle particolari frecciatine, ecco come ha risposto l’ex tronista di Uomini e Donne:

“Sinceramente non è successo nulla”– ha detto subito Andrea, che ha poi proseguito – “perché dopo la puntata di Verissimo, che è stata registrata forse un mese fa, oltre ad un messaggio non ci siamo più scambiati nulla. Realmente quindi non è successo nulla. È passato un mese e non ci siamo più sentiti. Però sai se mi avessi chiesto in altre occasioni ‘cos’è successo?’ ma qui non lo so. L’ultimo messaggio è stato il mio. Gli ho detto ‘Appena possibile ci vediamo, capiamo quali sono i tuoi impegni per poterci incontrare’. Dopo quei messaggi non c’è stata alcuna risposta e io non sono una persona che rincorre”.

E ancora a proposito dell’amicizia con Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta ha aggiunto:

“Da parte mia c’è tutta la volontà di avere un chiarimento sul nulla, poi. Nel momento in cui dovesse esserci una sua risposta sarò pronto a replicare in maniera molto tranquilla e serena”.

Ma non è tutto…