2 I tweet “velenosi” di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha davvero deciso di chiudere col botto questa lunga quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera è andata in onda la finale del reality, che ha incoronato Tommaso Zorzi come trionfatore assoluto. Nel pomeriggio prima e durante la serata poi la Salemi ha lasciato due tweet particolari che hanno scatenato i tanti fan dell’influencer e del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

RICAPITOLANDO SPECIALE

Da 10 giorni fuori dalla casa del #GFVIP e ho:

-affrontato le domande della Toffanin e le sfere della D'Urso 🟣🟣🟣

-visto andare in finale croccantino con il 3% 😂

-riscoperto e amato Twitter🐦

-indossato la t-shirt Prelemi davvero fighissima 🔥 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

Nel “ricapitolando” da lei fatto, in cui ha riassunto i primi 10 giorni trascorsi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Giulia ha fatto anche una battuta che non è passata inosservata nei confronti di Andrea Zelletta. “Ho visto andare in finale Croccantino con il 3%“, ha scritto la Salemi ironizzando su uno dei tanti televoti che ha visto protagonista l’ex tronista e in cui non ha riscontrato un enorme successo. Anche nel testa a testa degli ultimi giorni che l’ha visto scontrarsi proprio con Zorzi, Andrea ne è uscito con le “ossa rotte”: l’84% delle persone che hanno votato lo volevano infatti fuori contro Tommaso.

Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom…. ❤️#GFVIP — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

Nel corso della serata Giulia Salemi non ha perso occasione per lasciare una propria opinione anche sul video del best of di questa edizione, che ha racchiuso i momenti più salienti ed emozionanti dei 169 giorni all’interno della casa. “Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom“, ha scritto l’influencer.

Un’ultima stoccata prima di poter finalmente riabbracciare il suo Pierpaolo. Nonostante sia riuscito (a sorpresa) a battere Dayane Mello, da molti data per favorita grazie all’enorme supporto del Brasile, Pretelli ha affrontato in finalissima Tommaso e ne è uscito sconfitto. L’ex velino può dirsi comunque soddisfatto: al GF Vip non avrà conquistato la vittoria finale ma è riuscito a trovare l’amore!

