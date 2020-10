Al GF Vip è stata una nottata piuttosto agitata e la reazione di Andrea Zelletta ne è la prova. Lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini ha avuto un risultato alquanto disastroso, per ciò che ne è susseguito. Oltre ad aver fatto discutere animatamente i due, ha portato anche gli altri concorrenti ad avere dure reazioni. In stanza arancione Zelletta è parso furioso contro l’influencer e non ha mancato occasione di attaccarlo duramente.

A colloquio con Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Massimiliano Morra e Pierpaolo Pretelli, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha dato il via al suo personale sfogo contro Tommaso Zorzi, colpevole di essere alcune volte un po’ troppo sopra le righe, almeno a detta sua.

Riallacciandosi poi al pensiero che ha Tommaso nei suoi confronti (lo considera un personaggio irrilevante ai fini del gioco), Andrea Zelletta ha mostrato ancora particolare fastidio. Dunque lo scherzo a Francesco Oppini è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso:

“Guardate che io non sono mica scemo eh. Essere buoni non significa essere scemi. Se li prendo uno ad uno, io questi me li metto tutti in tasca e li parcheggio, a tutti. Uno ad uno. – ha detto Zelletta – Perché io qua non sono arrivato come tutti gli altri, ma mi sono fatto un c***o così. Ok? Non mi faccio calpestare da nessuno io qua. Sono io che calpesto una volta che sono qui, ok?”