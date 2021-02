1 Parla Andrea Zenga

L’avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha sorpreso tutti per la velocità e il modo in cui è nato questo rapporto, tanto da destare non pochi sospetti tra i vipponi, in particolare in Dayane Mello, che ha manifestato dissenso per una serie di motivi.

Talmente vicini i due (anche se non hanno mai dormito insieme), che non sono mancate effusioni sotto le coperte durante la notte. Momenti ripresi dalle telecamere, che hanno diviso il web. In tanti si sono chiesti però cosa sia realmente successo tra loro e a svelarlo è stato proprio Andrea Zenga durante una diretta a Casa Chi. Ecco le sue parole:

“Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena.

Il nostro rapporto non è come quello tra Pierpaolo e Giulia che si sono vissuti per mesi. Il nostro rapporto è appena nato, partiamo da una buona base e cercheremo di costruire qualcosa. Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono”.

Ha puntualizzato Andrea Zenga, il quale ha espresso anche il suo punto di vista circa la dichiarazione d’amore fatta da Dayane Mello durante la puntata di lunedì, quando la modella ha ammesso di aver provato e provare qualcosa per Rosalinda. Sentimento che va ben oltre l’amicizia. Lui però sembra avere un pensiero differente:

“Quando Dayane ha detto di essere innamorata di Rosalinda non avevo capito bene. Diciamo che è stata una spina nel fianco. La Mello era incuriosita da Rosalinda, però forse quel ‘ti amo’ era più un ‘ti voglio bene’ “.

Dayane Mello sicuramente non sarà troppo d’accordo con quanto detto da Andrea Zenga, dato che sia in puntata che in queste ultime 24/48 ore ha continuato a dire che ha amato e ama Rosalinda e non come un’amica!

Infine il gieffino ha concluso, sempre a proposito della Cannavò: “Io adesso non direi ‘ti amo’ a Rosalinda, non corriamo troppo. A mia madre Rosalinda piace, ma l’ha seguita da quando al GF c’ero io, non prima”, anche se c’è da dire il fratello Nicolò non è sembrato troppo convinto.

La conoscenza tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò dunque è appena sbocciata. Cosa succederà una volta fuori?