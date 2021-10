1 Andrea Zenga difende Rosalinda Cannavò

Ieri è andata in onda sulla pagina di Chi Magazine una nuova puntata di Casa Chi. Ospite del salotto online condotto da Rosalinda Cannavò, il suo fidanzato Andrea Zenga. Qui si è a lungo parlato di GF Vip. Azzurra Della Penna, tra i giornalisti a porre le domande, ha voluto sapere dall’ex gieffino cosa pensasse di quanto dichiarato da Jessica Selassié nella Casa riguardo la sua compagna.

Poche settimane fa, infatti, la Princess ha avuto qualcosa da ridire proprio su Rosalinda Cannavò, definendola la più falsa della scorsa edizione del GF Vip, con testuali parole:

“Della scorsa edizione mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. Ad esempio una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò, no per nulla. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro“.

Così Andrea Zenga ha detto di non vedere l’ora che Jessica Selassié e le Princess saranno ospiti di Rosalinda Cannavò a Casa Chi, di modo da avere il coraggio di dirglielo in faccia. Anche l’attrice, dopo la battuta del suo fidanzato ha ironizzato sfregandosi le mani: “Anch’io non vedo l’ora di averle qui”, pronta dunque al confronto diretto. A riprendere la parola è stato nuovamente il ragazzo, che ha detto come riportato da Isa & Chia:

«Innanzitutto non vedo l’ora di vedere la puntata in cui loro saranno invitate a Casa Chi perché mi sa che ci sarà da ridere. Comunque il loro mi sembra il giudizio più superficiale che si possa dare, credo che al di là degli affetti, cerco di parlare un po’ da esterno, il percorso di Rosy a mento credo sia stato uno dei più veri e dei più sinceri del Grande Fratello. E’ quella che si è messa in gioco di più, e la classica critica falsa credo che sia il giudizio più superficiale che una persona possa esprimere. E’ un giudizio superficiale». (VIDEO CLICCANDO QUI)

Ha ribadito Andrea Zenga, in difesa della fidanzata Rosalinda Cannavò e in replica alle parole di Jessica Selassié. Ma non è tutto, perché nel corso della trasmissione online l’ex concorrente del GF Vip ha commentato anche varie dinamiche e alcuni concorrenti…