1 Al matrimonio di Stefania Orlando anche Angela Melillo

La prima puntata de L’Isola dei Famosi ha avuto inizio questa sera e abbiamo conosciuto meglio i naufraghi protagonisti di questa nuova edizione. Tra loro, per esempio, abbiamo visto Francesca Lodo, la quale ha un passato condiviso con la conduttrice Ilary Blasi. Inoltre è presente anche Angela Melillo, la quale ha una connessione con un’ex gieffina, ovvero Stefania Orlando.

La showgirl, infatti, è stata presente al matrimonio della collega. La foto qui sotto, postata da un’utente di Twitter, lo dimostra. La Orlando ha sposato Simone Gianlorenzi, con il quale ha una relazione ancora oggi, e alle nozze c’erano molti personaggi televisivi celebri. Tra loro, infatti, per esempio possiamo citare anche Adriana Volpe e Matilde Brandi.

Angela Melillo al matrimonio di Stefania Orlando

Non solo, però. Anche Antonella Elia era presente, così come Manila Nazzaro, Monica Setta, Fanny Cadeo e Milena Miconi. Chissà che Stefania Orlando non mandi un messaggio di buona fortuna ad Angela Melillo nei prossimi giorni tramite i social. In caso dovesse succedere non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo non possiamo far altro che seguire il percorso della ballerina a L’Isola dei Famosi.

Continuate a seguirci per tante altre news sul reality e non solo.