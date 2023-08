NEWS

Nicolò Figini | 20 Agosto 2023

Grande Fratello

Il rumor su Angelica Livraghi e Ferdinando del GF 11

Era il 2010 quando andava in onda l’undicesima edizione del Grande Fratello. All’interno del cast abbiamo visto due concorrenti tra i quali è nata anche una storia d’amore. Stiamo parlando di Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano. Oggi lei ha 35 anni e si è allontanata dal piccolo schermo non lavorando più nel mondo dello spettacolo.

Ha quindi cambiato vita e per diverso tempo, una volta terminata la frequentazione con Ferdinando, ha ritrovato la felicità con Simone. L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo, ma pare che nel 2022 abbiamo chiuso la relazione lunga dieci anni. In un’intervista con il settimanale Mio aveva rivelato:

“Ero sicura che quel treno fosse il mio. Invece, a un certo punto, mi sono resa conto che tutti quei sogni, che tutto quello in cui credevo in realtà non si sarebbero concretizzati. Così ho preso coraggio e ho deciso di scendere dal treno”.

In queste ore sul web, ad ogni modo, si è diffusa una foto che ha riacceso le speranze dei fan del Grande Fratello. Angelica Livraghi, tra le Stories del suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Ferdinando Giordano. I due sembrano molto vicini e in atteggiamento complice, per tale ragione in molti hanno pensato a un ritorno di fiamma.

Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano del GF 11 sono tornati insieme?

Tuttavia, altri utenti affermano che Angelica sia felicemente fidanzata. Al momento non sappiamo quale sia la verità e dovremo attendere eventualmente conferme o smentite dai diretti interessati. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.