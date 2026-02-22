Durante il concerto del suo nuovo tour, Angelina Mango si commuove sul palco e fa una dedica speciale a Marta Donà.

Angelina Mango si commuove durante il concerto

Ha fatto il suo ritorno live Angelina Mango. Ieri 21 febbraio è iniziato il suo tour nei teatri. La cantante, molto emozionata, sul palco ci ha tenuto a fare dei ringraziamenti particolari, lasciandosi andare alla commozione. Con la voce rotta ha dichiarato:

“Io non so come dirvi quanto io sia grata a voi, per la vostra pazienza, per il vostro amore. Io non ho chiesto niente, ma mi è arrivato tantissimo e quindi grazie, perché ho sentito tutto. Voi siete bellissimi, grazie per la vostra attenzione e per la vostra dolcezza“, ha detto Angelina Mango.

La dedica a Marta Donà

Nel corso del concerto, non sono mancate anche parole d’affetto per la sua manager Marta Donà, che a quanto pare le ha consigliato di fermarsi e prendersi una pausa:

“Se penso a un anno fa e a dove siamo adesso ho i brividi. Vorrei proprio tanto dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. Lei mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno fa e ha fatto bene, ha fatto proprio bene, grazie Marta“, ha aggiunto Angelina Mango.

E proprio alla sua manager Angelina Mango ha poi dedicato Igloo, uno dei suoi brani presenti nell’ultimo disco “Caramé”.

La scaletta del tour di Angelina Mango

Qual è la scaletta del tour di Angelina Mango dopo questo atteso ritorno? Sono ben 24 i pezzi scelti e selezionati dalla giovane cantautrice. Eccoli tutti qui a seguire:

La noia La vita va presa a morsi loeio Ci siamo persi la fine Gioielli di famiglia Come un bambino 7up Pacco fragile Melodrama Aiaiai Nina canta (intermezzo) Che t’o dico a fa Edmund e Lucy Tutto all’aria Mani vuote Smile Le scarpe slacciate Cosicosicosicosi Mylove Bomba a mano Fila indiana Velo sugli occhi Igloo Caramé(intro)

Dopo l’ottimo debutto con la data zero a Mantova il 21 febbraio 2026 al PalaUnical Teatro e un bel sold out, ecco tutte le altre date del tour di Angelina Mango:



2 Marzo 2026: Napoli – Teatro Augusteo (Sold Out)

4 Marzo 2026: Roma – Auditorium Conciliazione (Sold Out)

7 Marzo 2026: Catania – Teatro Metropolitan

9 Marzo 2026: Palermo – Teatro Golden (Sold Out)

12 Marzo 2026: Bari – Teatro Team (Sold Out)

16 Marzo 2026: Torino – Teatro Colosseo (Sold Out)

18 Marzo 2026: Bologna – Teatro Europa Auditorium (Sold Out)

21 Marzo 2026: Fermo – Teatro dell’Aquila (Sold Out)

24 Marzo 2026: Firenze – Teatro Verdi (Sold Out)

27 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out)

28 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out)

