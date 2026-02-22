Durante il concerto del suo nuovo tour, Angelina Mango si commuove sul palco e fa una dedica speciale a Marta Donà.

Angelina Mango si commuove durante il concerto

Ha fatto il suo ritorno live Angelina Mango. Ieri 21 febbraio è iniziato il suo tour nei teatri. La cantante, molto emozionata, sul palco ci ha tenuto a fare dei ringraziamenti particolari, lasciandosi andare alla commozione. Con la voce rotta ha dichiarato:

Io non so come dirvi quanto io sia grata a voi, per la vostra pazienza, per il vostro amore. Io non ho chiesto niente, ma mi è arrivato tantissimo e quindi grazie, perché ho sentito tutto. Voi siete bellissimi, grazie per la vostra attenzione e per la vostra dolcezza, ha detto Angelina Mango.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango torna in tour dopo il lungo stop: “Non è stato il successo a farmi ammalare”

La dedica a Marta Donà

Nel corso del concerto, non sono mancate anche parole d’affetto per la sua manager Marta Donà, che a quanto pare le ha consigliato di fermarsi e prendersi una pausa:

Se penso a un anno fa e a dove siamo adesso ho i brividi. Vorrei proprio tanto dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. Lei mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno fa e ha fatto bene, ha fatto proprio bene, grazie Marta, ha aggiunto Angelina Mango.

E proprio alla sua manager Angelina Mango ha poi dedicato Igloo, uno dei suoi brani presenti nell’ultimo disco “Caramé”.

La scaletta del tour di Angelina Mango

Qual è la scaletta del tour di Angelina Mango dopo questo atteso ritorno? Sono ben 24 i pezzi scelti e selezionati dalla giovane cantautrice. Eccoli tutti qui a seguire:

  1. La noia
  2. La vita va presa a morsi
  3. loeio
  4. Ci siamo persi la fine
  5. Gioielli di famiglia
  6. Come un bambino
  7. 7up
  8. Pacco fragile
  9. Melodrama
  10. Aiaiai
  11. Nina canta (intermezzo)
  12. Che t’o dico a fa
  13. Edmund e Lucy
  14. Tutto all’aria
  15. Mani vuote
  16. Smile
  17. Le scarpe slacciate
  18. Cosicosicosicosi
  19. Mylove
  20. Bomba a mano
  21. Fila indiana
  22. Velo sugli occhi
  23. Igloo
  24. Caramé(intro)

Le date del tour di Angelina

Dopo l’ottimo debutto con la data zero a Mantova il 21 febbraio 2026 al PalaUnical Teatro e un bel sold out, ecco tutte le altre date del tour di Angelina Mango:

2 Marzo 2026: Napoli – Teatro Augusteo (Sold Out)
4 Marzo 2026: Roma – Auditorium Conciliazione (Sold Out)
7 Marzo 2026: Catania – Teatro Metropolitan
9 Marzo 2026: Palermo – Teatro Golden (Sold Out)
12 Marzo 2026: Bari – Teatro Team (Sold Out)
16 Marzo 2026: Torino – Teatro Colosseo (Sold Out)
18 Marzo 2026: Bologna – Teatro Europa Auditorium (Sold Out)
21 Marzo 2026: Fermo – Teatro dell’Aquila (Sold Out)
24 Marzo 2026: Firenze – Teatro Verdi (Sold Out)
27 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out)
28 Marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out)

Seguite Novella 2000 anche su: FacebookInstagram e X.