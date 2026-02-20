A poche ore dal debutto del suo nuovo tour nei teatri, Angelina Mango torna e mette la parola fine dopo lo stop: “Non è stato il successo a farmi ammalare”, ha dichiarato in un lungo post.

Angelina Mango dopo lo stop torna in tour

Un messaggio sincero, accorato, vero. Così Angelina Mango su Instagram ha pubblicato la pagina di un diario, dove nero su bianco ha riportato le prime sensazioni vissute dopo il lungo stop. Solo un anno e mezzo fa, aveva interrotto il tour e si era presa una lunga pausa:

“Ieri sono salita sul palco, il mio palco, quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime. Mi guardo attorno e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%”, ha scritto Angelina Mango.

La cantante la rivedremo live, dopo l’uscita del disco “caramé”, con un nuovo tour nei teatri, in un’atmosfera più intima. La data di debutto è prevista per domani, 21 febbraio, quando la cantautrice lucana salirà sul palco del PalaUnical Teatro di Mantova, per poi pian piano proseguire con altre tappe che toccheranno varie città italiane.

“Non è stato il successo a farmi ammalare”, le parole di Angelina

Con onestà, Angelina Mango ha poi ammesso:

“Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è il non sentirsi liberi. Ecco, io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata”.

La cantante ha scritto queste parole mentre si trovava sul letto con il suo cagnolino Gin. Per poi aggiungere, ponendosi una domanda: “Mi aspetta un’altra giornata di prove. Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio. Ma chi sono per essere così cagionevole ogni volta che c’è qualcosa da fare?”.

“Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco, ma è lui che mi viene incontro”, ha chiuso Angelina Mango. “Buon tour a tutti quelli che lo vivranno”.

Tante emozioni e sensazioni per la cantante, che ora torna a calcare i palchi di tutta Italia.

Bentornata, Angelina.

CREDITI FOTO: Alfonso Maria Salsano / LiveMedia / IPA