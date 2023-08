NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Agosto 2023

Il simpatico video di Angelina Mango

Sono stati senza dubbio mesi frenetici questi per Angelina Mango. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 22, la giovane cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, pubblicando l’EP Voglia di Vivere, che ha scalato le classifiche musicali e di recente è stato certificato Oro. Contemporaneamente Angelina ha dominato l’estate con il tormentone Ci Pensiamo Domani, che poche ore fa ha vinto il Doppio Platino. Come se non bastasse la Mango ha anche annunciato il suo primo tour, che a partire da ottobre la porterà in giro per i club più noti d’Italia, e già numerosi sono i sold out che sta registrando. Poche ore fa intanto la cantante ha preso parte al Radio Zeta Future Hits Live 2023, che si è svolto all’Arena di Verona, ma poco prima dell’evento è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Arrivata a Verona, Angelina ha iniziato a girare per le vie della città, quando a un tratto ha deciso di fare un insolito gioco. La Mango infatti ha fermato alcune persone per strada, chiedendo loro una foto. Non è mancata la reazione stupita dei passanti, che hanno naturalmente riconosciuto la cantante. Angelina come se non bastasse ha poi condiviso il video del momento sui social, e in breve la clip ha fatto il giro del web.

Poche settimane fa intanto Angelina Mango, nel corso di un’intervista, ha rivelato per la prima volta come è nata la canzone Voglia di Vivere:

“‘Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono. Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco. Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere”.