NEWS

Andrea Sanna | 31 Agosto 2023

Jimmy Ghione

La replica del figlio di Jimmy Ghione

In data 18 agosto vi abbiamo dato notizia dell’importante traguardo raggiunto dal figlio di Jimmy Ghione. Il figlio del noto inviato di Striscia la Notizia si è laureato perso l’Università in California. Con orgoglio il suo papà ha postato alcune immagini sui social, che hanno però diviso gli utenti. Se c’è chi si è complimentato con il ragazzo per il traguardo raggiunto, non sono mancate critiche, alle quali oggi lo stesso Gabriele ha deciso di rispondere.

Ma andiamo per ordine. Gli attacchi che si sono fatti via via sempre più insistenti nel momento in cui è stata resa nota la notizia che il giovane ha ottenuto con merito un posto al College, sempre in California. Da qui altra pioggia di accuse. Qualcuno ha insinuato che Gabriele sia raccomandato solo perché figlio di Jimmy Ghione. Insinuazioni che non sono passate inosservate e che hanno portato il reporter del TG satirico a rispondere.

Adesso, come dicevamo, a dire la sua è stato proprio Gabriele. A Fanpage.it il figlio di Jimmy Ghione ha spiegato che queste polemiche gli scivolino addosso. Più che altro crede che siano rimasti male i genitori, i quali hanno preso le sue difese, come giusto che sia:

“Io so come sono i social, so che spesso le gente giudica a sproposito, ma capisco mio padre. Poi in Italia, si sa, le raccomandazioni ci sono, esistono. Negli Stati Uniti invece non sono ben viste, anzi è davvero molto difficile averne.”

Ma pare non sia di certo la prima volta che il figlio di Jimmy Ghione viene additato in questo modo. Alcuni anni fa ha vestito la maglia della Lazio e ha giocato tra le file delle giovanili. La sua presenza nella squadra biancoceleste ha quindi portato alcuni a insinuare fosse raccomandato: “Se sei scarso in campo non c’è raccomandazione che tenga. La gente ragiona così, non mi sento attaccato, cerco di non darci troppo peso”, ha risposto lui.