La custodia del premio di Angelina è stata ritrovata! Ecco dov’era finita

Sanremo

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Angelina Mango dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 ha lanciato un appello sui social in cui chiedeva di aiutarla a ritrovare la custodia del premio. A distanza di 5 giorni dal trionfo finalmente ci sono buone notizie: la cantante l’ha ritrovata. Scopriamo insieme dov’era finita!

Angelina Mango ritrova la custodia del premio di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 ha visto il trionfo della giovane Angelina Mango. La cantautrice, come da prassi, ha festeggiato sul palco la vittoria e ha posato davanti ai fotografi per le consuete foto di rito con il premio. Peccato però che dopo quel momento non abbia più ritrovato la custodia che conteneva il famoso leoncino, simbolo della città dei fiori e della kermesse canora.

Per tale ragione Angelina Mango ha lanciato un accorato appello sui social, spiegando di aver dovuto posare il premio prima dentro a una busta, poi in una scatola. Non comunque luoghi ideali. Da questa “sparizione” ne è nato una sorta di ‘caso’, in cui in tanti si sono spesi per aiutare l’artista. Ma ora ci sono finalmente delle novità.

Ieri sera Angelina Mango è stata ospite di Stasera C’è Cattelan. Nella trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, alla cantante è stata data la possibilità di parlare con il signor Walter Vacchino, proprietario insieme a sua sorella del Teatro Ariston di Sanremo. Come affermato dal patron del luogo simbolo della musica italiana, Angelina avrebbe scordato la custodia del suo premio proprio sul palco. Ma sono stati bravi a conservarla in attesa di riconsegnarla alla legittima proprietaria.

Ecco il momento dell’annuncio e la reazione di Angelina Mango alla notizia. Felicissima l’artista ha ringraziato sentitamente il signor Walter per essersi preoccupato di tenere da parte l’involucro che contiene il suo premio.

Già al sito dell‘Ansa Vacchino aveva fatto sapere: “Ho avvisato lo staff di Angelina e quando ci diranno dove consegnarla la spediremo”.

Tutto è bene quel che finisce bene. Angelina Mango riavrà prestissimo la sua custodia del premio di Sanremo 2024 e non dovrà più tenere il leoncino in scatole o buste improvvisate!