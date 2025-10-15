Dopo la nascita della piccola Priscilla, Tony Effe fa un importante e prezioso regalo alla compagna Giulia De Lellis. Ecco di cosa si tratta.

Il regalo di Tony Effe per Giulia De Lellis

La scorsa settimana è ufficialmente nata Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia nel mentre poche ore fa ha fatto ritorno a casa con la piccola, che ha coronato il sogno d’amore dell’influencer e del rapper. Sui social naturalmente non sono mancati i primi scatti della bambina, che ha già conquistato tutto il web. Giulia come se non bastasse ha anche pubblicato una dolcissima dedica per Tony, affermando: “Grazie a tutti per l’amore. Priscilla è sommersa. La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi. Ma più di tutto grazie all’amore della mia vita, che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”.

Nel mentre dopo la nascita di Priscilla, Tony ha deciso di fare un regalo speciale alla sua Giulia. Il rapper ha infatti fatto realizzare un anello e una collana tennis in oro giallo, entrambi adornati da una serie di diamanti naturali. Ma non solo. L’anello contiene anche un incisione segreta: “07.10.25”, la data di nascita della bambina.

Condividendo il video di questi preziosi regali per Giulia De Lellis, Tony Effe ha poi affermato: “I veri uomini viziano le loro donne”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne intanto ha celebrato l’arrivo di sua figlia lanciando un rossetto per il suo brand di cosmetici che porta proprio il nome di Priscilla. In merito ha affermato:

“Audrer ha sempre raccontato le fasi della mia vita, in un modo o nell’altro. Non potevo quindi che celebrare questo momento intrecciandolo al mio brand, che cresce e si trasforma insieme a me. Ogni rossetto, ogni tonalità, porta con sé un nome che per me ha un significato profondo, come Lucilla, dedicata a mia nonna. Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande: a lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore”.