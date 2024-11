Dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle, Ema Stokholma punge l’ex fidanzato Angelo Madonia sui social? Un gesto desta sospetti tra gli utenti.

Frecciata di Ema Stokholma all’ex Madonia?

Ema Stokholma e Angelo Madonia li ricordiamo bene quando a Ballando con le Stelle sono stati partner di ballo… e nella vita! Ma come ogni favola anche la loro storia si è conclusa. Di tempo ne è passato ormai, certo, ma sta di fatto che l’ultima mossa social di Ema lascia pensare a una possibile stoccata all’ex Madonia. Proprio ora che quest’ultimo è stato allontanato dalla trasmissione di Rai 1 a seguito di uno scontro in puntata con Selvaggia Lucarelli (che ha tirato in ballo l’attuale compagna di Angelo, Sonia Bruganelli).

Sui social, sia su X che su Instagram, come mostrato negli screen sottostanti, intanto sono apparsi in due occasioni differenti dei repost da parte di Ema Stokholma. Sebbene non ci sia alcuna conferma di quel che voglia dirci, potrebbe semplicemente apprezzare il brano, così come la sua amica e collega Andrea Delogu, e non necessariamente voler lanciare una frecciatina all’ex Angelo Madonia.

Sta di fatto però che comunque il gesto non è passato così inosservato agli occhi del pubblico, che pensa possa esserci qualche correlazione tra le due cose…

Il repost di Ema Stokholma al post di Andrea Delogu

La storia di Ema Stokholma

Come noto poi What Goes Around… Comes Around di Justine Timberlake parla di una relazione finita e non nel migliore dei modi purtroppo. Per questo dunque si è pensato appunto che Ema possa aver utilizzato la storia condivisa da Andrea Delogu per commentare. Ma indirettamente. Senza dare troppo nell’occhio a seguito di quanto accaduto a Ballando con le Stelle nelle scorse ore.

Certamente non vi è certezza. Per l’appunto si tratta di ipotesi portate avanti da alcuni utenti sui social. Utenti che pensano possa esserci una sorta di filo rosso che unisce le due cose. Vedremo se Ema Stokholma deciderà di porre fine alle dicerie oppure se lascerà correre come già accaduto in altre occasioni. Magari semplicemente le piaceva il brano no?