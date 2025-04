Ospite a Obbligo o Verità, Ema Stokholma ha rivelato di aver fatto sesso nei camerini di Ballando con le Stelle con Angelo Madonia. Sui social così arriva la reazione di Sonia Bruganelli e del ballerino.

La frecciata di Angelo Madonia e di Sonia Bruganelli

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Ema Stokholma. La conduttrice radiofonica è stata infatti ospite a Obbligo o Verità, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, e nel corso di un gioco ha fatto una rivelazione inaspettata. Su domanda diretta della presentatrice, Ema ha raccontato di aver fatto sesso con l’ex fidanzato Angelo Madonia nei camerini di Ballando con le Stelle. Come in molti ricorderanno i due, che si erano conosciuti proprio all’interno del talent show, hanno avuto una relazione e così la Stokholma ha fatto per la prima volta questa rivelazione piccante. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Se ho mai fatto l’amore sul luogo di lavoro? Sì, a Ballando con le stelle. In camerino si camerina… Tra una prova e l’altra”.

Le parole della conduttrice ovviamente in queste ore hanno fatto il giro del web e sono arrivate fino a Sonia Bruganelli, che come è noto è attualmente impegnata con Madonia. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha così lanciato una stoccata alla Stokholma, affermando: “Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare ‘rumors'”. Ma non è finita qui.

Poco dopo a intervenire è stato anche lo stesso Angelo Madonia, che lanciando a sua volta una frecciata a Ema Stokholma ha aggiunto: “C’è chi evita i rumors e c’è chi li crea anche a distanza di anni”.

Sembrerebbe dunque che Madonia non abbia ben preso le dichiarazioni della sua ex compagna, che nel mentre al momento non ha ancora replicato.