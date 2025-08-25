Su Instagram Sonia Bruganelli ha ironizzato con il compagno Angelo Madonia, tirando velatamente in ballo una stoccata a Ballando con le Stelle. Dopo i momenti difficili vissuti nello show, ora Sonia ha stuzzicato il ballerino: “E se ti chiamano perché ne manca uno?”.

Sonia Bruganelli punge Milly Carlucci e Ballando con le Stelle?

Mentre sta per chiudersi il cast di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli non perde occasione per scherzare – e, forse, per lanciare qualche frecciatina. In una recente storia pubblicata su Instagram, l’ex concorrente del dance show ha immortalato un momento tenero (ma pungente) con il compagno Angelo Madonia, noto ballerino professionista e anche lui ex del programma.

Nel video, girato in un bar di Milano, Sonia Bruganelli ha ripreso Angelo Madonia mentre si concede un secondo gelato. A quel punto, lei molto divertita l’ha stuzzicato: “Ma ancora?! Te lo sei finito… Come balli poi?”. Il danzatore, con un sorriso, ha risposto: “Per adesso non devo ballare. E secondo me non ballo più. Mi sto godendo questo gelato.”

Ed è lì che Sonia Bruganelli ha fatto partire quella che potrebbe sembrare una stoccata neanche troppo velata a Ballando: “E se poi ti chiamano dicendo che ne manca uno?”

Velata frecciatina di Soni Bruganelli a Ballando con le Stelle? pic.twitter.com/UAmrfNUoTF — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 25, 2025

Una battuta ironica che ha immediatamente acceso i riflettori: che sia un riferimento al programma di Milly Carlucci, da cui Madonia si è allontanato dopo quanto accaduto nella passata stagione? Nessuna certezza, ovviamente, ma il tono di Sonia Bruganelli e del suo compagno fa dubitare: l’allusione seppur velata, sembrerebbe diretta.

Ricordiamo che il percorso di Sonia Bruganelli a Ballando non è stato dei più semplici: tra infortuni, tensioni in studio (soprattutto con Selvaggia Lucarelli) e critiche mediatiche, la sua esperienza è stata ricca di alti e bassi. Anche Angelo Madonia, presente lì come maestro, ha vissuto momenti complessi al punto da lasciare il programma prima della finale.

Intanto oggi tra viaggi, risate e gelati condivisi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si godono l’estate senza pensare troppo alla TV. Anche se, quando Sonia gli ha domandato “E se ti chiamano?”, Madonia ridacchiando ha risposto: “Ma chi mi chiama a me!”. Chissà, magari un giorno….