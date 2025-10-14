Cosa è successo in puntata tra Domenico e la sua compagna

Valentina, la compagna di Domenico, ieri è entrata nella Casa del GF per affrontarlo. Motivo? La causa è il rapporto che lui ha instaurato con la coinquilina Benedetta, a detta di Valentina andato oltre i limiti. “Mi stai umiliando, pretendo rispetto, passo per cornuta!”, ha detto lei.

Scontro tra Domenico e la compagna al GF

Ieri sera durante la puntata del GF è successo davvero di tutto. Non solo l’aggiornamento dopo l’uscita improvvisa di Anita e lo scontro tra Jonas e Omer. Altro argomento cardine della serata è stato Domenico, finito al centro delle polemiche a causa del suo crescente legame con Benedetta. Tra carezze, bacetti e atteggiamenti complici, i due si sono mostrati molto affiatati. Tanto, al punto da far intervenire la compagna di Domenico, Valentina. Quest’ultima ieri ha avuto un confronto con lui in diretta.

Prima dell’incontro, è stata mostrata una clip in puntata al GF in cui Valentina non ha nascosto tutto il suo malessere:

“A me sembra Temptation Island, non mi stai portando rispetto. Ci ho pensato tanto prima di fare questo, ma non mi puoi ferire per l’ennesima volta alle spalle. Quando vedo che le baci il collo, le salti addosso, lei si siede sulle tue gambe… non è rispetto. Lei non ha rispetto per me, e tu nemmeno.”

Valentina, la compagna di Domenico, ha qualcosa da dirgli sul suo rapporto con Benedetta… #GrandeFratello pic.twitter.com/4opDhI12Cl — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2025

La tensione è esplosa quando Valentina ha varcato la Porta Rossa del GF per parlare faccia a faccia con Domenico. Con la voce rotta, ma decisa, ha detto:

“Tu puoi avere tutto l’egocentrismo che vuoi, ma non sai cosa accade fuori. Ti sei tolto la vestaglia e ti sei buttato su una donna in costume. Le hai dato baci sul collo, l’hai abbracciata da dietro… E se fossi io a farlo fuori? Come avresti reagito?”

Ha poi aggiunto: “Fuori ci sono io e tua figlia. Io non vado a sedermi sulle gambe del tuo amico. Tu stai sbagliando tanto! E chi paga sono io, non tu. Pretendo rispetto. Se Benedetta è importante per te, vai con lei. Ma sappi che fuori io passo per la cornuta!”. Per quanto il concorrente del GF abbia tentato di giustificarsi, Valentina non gli ha risparmiato critiche.

È il momento di un faccia a faccia tra Domenico e Valentina #GrandeFratello pic.twitter.com/xDcCpS81Lm — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2025

Valentina, oltre a parlare con Domenico, ha avuto un faccia a faccia anche con Benedetta. Quest’ultima con maturità si è scusata se è stata fraintesa e ha parlato di semplice amicizia con il coinquilino e niente più.

Il confronto al GF ha lasciato tutti senza parole, incluso Domenico, visibilmente colpito e in difficoltà. Il pubblico è diviso: c’è chi difende Valentina e chi sostiene che nel reality ci si metta in gioco anche nei sentimenti. Una cosa è certa: questo faccia a faccia potrebbe cambiare il rapporto tra i due concorrenti.