Durante il blocco sulla quasi rissa al Grande Fratello, l’opinionista Ascanio Pacelli non ha risparmiato critiche a Omer: “Nessun uomo si comporta così”, poi rivolgendosi a Giulio: “Sei un gran para**lo”.

Ascanio Pacelli attacca Omer e Giulio

La puntata del Grande Fratello ieri è partita subito forte, con il primo blocco dedicato alla rissa sfiorata tra Jonas e Omer. L’accaduto ha diviso l’opinione pubblica e aperto un lungo dibattito in questi giorni. In studio Simona Ventura ha affrontato la faccenda con i diretti interessati, per poi chiamare in causa anche gli opinionisti. Dopo la strigliata di Floriana Secondi a Jonas, anche Ascanio Pacelli non è stato morbido.

Viste le immagini del duro scontro, Ascanio non ha potuto fare a meno di dire la sua: “È evidente che il forno è stato un pretesto. Perché tu purtroppo non hai digerito il fatto che sia stato nominato. Ti sentivi intoccabile e ti sei trovato con il rischio di dover uscire. Si può litigare nella Casa e te lo dice uno che purtroppo anni fa diede uno schiaffo a un altro concorrente (Patrick ndr) e feci un gesto ignobile… di cui me ne pento ancora”.

Fatta questa premessa Ascanio Pacelli ha continuato: “Però c’è una cosa che hai fatto e che proprio non mi è piaciuta. Quando tu sei tornato dai ragazzi hai usato dei toni sbagliati e detto che questi sono i toni di un maschio. Omer, nessun maschio si comporterebbe così nei confronti di una donna e nei confronti degli uomini. Io non so chi frequenti, ma l’uomo vero non fa questo”.

Poco dopo si è parlato anche di Giulio (poi eliminato dal gioco). Quest’ultimo in settimana non ha speso di certo complimenti per Omer, definendolo “bestia e cafone”. Così Ascanio Pacelli in puntata non ha risparmiato nemmeno lui: “Proprio questa settimana che sei in nomination con lui. Tu sei un gran paracu*o”.

“Quel programma l’ho fatto e so come funziona, ti assicuro che sei un grandissimo paraculo.”



Ascanio mentre seppellisce sotto l’asfalto fresco il dentista, si godeeeeee #GrandeFratello pic.twitter.com/fGAfMsFEox — (@zabetta97) October 13, 2025

A seguito di questa puntata piuttosto ricca di tensioni, i concorrenti del Grande Fratello avranno modo di riflettere dopo le parole di Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.