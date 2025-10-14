Al Grande Fratello Jonas Pepe e Omer Elomari hanno sfiorato la rissa. In studio, durante la puntata, Floriana Secondi si è scagliata contro Jonas: “Ti davo una capocciata!”. Scopri cosa è successo.

Floriana Secondi contro Jonas al GF

Gli animi si sono surriscaldati al Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura, e la tensione in Casa è alle stelle. Negli ultimi giorni, infatti, una discussione accesa tra Jonas Pepe e Omer Elomari ha quasi portato a una rissa vera e propria. Il motivo scatenante? Un banale diverbio legato al forno acceso. Ma è il modo in cui entrambi hanno affrontato la cosa che è stato eccessivo e Floriana Secondi, così come Ascanio Pacelli, non le ha mandate a dire.

Durante la puntata serale, i due concorrenti hanno provato a giustificare i propri comportamenti, spiegando le ragioni della loro aggressività. È stato necessario l’intervento degli altri inquilini per separarli. Pur ammettendo che tra loro non scorra buon sangue, entrambi hanno promesso di evitare nuovi scontri.

Ma a infiammare davvero lo studio ci ha pensato Floriana Secondi, una delle opinioniste di questa edizione, che ha preso di mira Jonas con un intervento durissimo e senza mezzi termini:

“Tu sei di Roma e io, da romana de Roma, ti dico: primo che al secondo stica**i ti davo una capocciata in faccia”, ha esordito Floriana Secondi. “Secondo, hai cominciato te perché sei tu che lo hai provocato. Sei saccente! E non basta leggere due libri e sentirsi intelligente.”

Una vera e propria strigliata in diretta da parte di Floriana Secondi, visto quanto accaduto in settimana. Ramanzina alla quale Jonas ha replicato con una certa compostezza: “Accetto la critica, ma è un po’ pesante.”

Floriana Secondi, a quel punto, ha tentato di smorzare leggermente i toni, chiarendo: “Si perché sei intelligente, è una critica e un consiglio. E poi, chi stabilisce chi deve stare in Casa, tu?”

Un botta e risposta che ha lasciato il segno nel corso della puntata, così come sui social. Floriana Secondi anche nel suo ruolo di opinionista si è confermata voce schietta e senza filtri, pronta a dire la sua senza paura di scontrarsi con i concorrenti.