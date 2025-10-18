Facciamo il punto della situazione e vediamo cosa è emerso su Anita Mazzotta

Una fonte vicina al Grande Fratello, svela se Anita Mazzotta tornerà o meno nella Casa dopo il suo improvviso ritiro per motivi personali. Cosa è emerso fino a questo momento e cosa potrebbe succedere.

Anita Mazzotta tornerà al Grande Fratello?

Molto apprezzata dal pubblico, tanto da reputarla una delle preferite di questa nuova edizione del Grande Fratello, Anita Mazzotta sabato 11 ottobre ha lasciato la Casa più spiata d’Italia per motivi personali. Molti telespettatori hanno fatto le proprie ipotesi su cosa potesse essere accaduto, augurandosi però di rivederla presto in gioco. Ma Anita tornerà o no nel programma?

Il destino di Anita Mazzotta all’interno della Casa del Grande Fratello pare sia ancora in bilico. A rivelarlo è Fanpage.it, che, citando delle loro fonti vicine alla produzione del reality, ha riportato una situazione ancora incerta sul suo percorso:

“Anita Mazzotta e la possibilità che torni al Grande Fratello. Noi di Fanpage abbiamo appreso da alcune fonti vicine allo show, che attualmente tutte le ipotesi sono ancora aperte. La (ex?) concorrente, dunque, non sarebbe ancora ritenuta fuori dai giochi. Lo scenario sembra essere quello di una situazione sospesa. La prima incognita è legata alla volontà della stessa gieffina. Sembra, infatti, che nel momento in cui scriviamo non sia ancora chiaro se la piercer ventiseienne se la senta di attraversare di nuovo la porta rossa per raggiungere i suoi compagni. Dunque, sempre secondo quanto ci risulta, il primo nodo da sciogliere sarebbe questo.”

Solo nel caso in cui Anita Mazzotta dovesse esprimere il desiderio di continuare il suo percorso nella Casa – iniziato lo scorso 29 settembre – la produzione valuterebbe quando e come farla rientrare nel gioco. Al momento, quindi, nulla è deciso: lo scenario resta aperto e in continua evoluzione.

Facendo un passo indietro ricordiamo che lunedì in puntata Simona Ventura non è entrata troppo nel merito della faccenda. La conduttrice ha semplicemente mandato un abbraccio ad Anita Mazzotta. Mentre Cristina Plevani sui social aveva parlato di “grossi problemi familiari” sperando in un suo ritorno.

Come già detto in un precedente articolo, l’immagine della piercer sul sito del Grande Fratello è ancora attiva e non grigia come quando qualcuno viene eliminato o si ritira dal gioco. Peraltro spesso alcuni inquilini hanno anche fatto riferimento ai suoi vestiti presenti ancora in Casa e chi crede dunque di poterla rivedere presto tra loro.

Nei giorni scorsi Amedeo Venza ha fatto sapere sui suoi social che non ci sarà alcuna possibilità, ma che si parlava di poterla rivedere invece protagonista di un eventuale GF Vip. Adesso però la fonte in questione sembra avere riservato un piccolo spiraglio di speranza. Cosa succederà quindi? Non ci resta che attendere maggiori informazioni ufficiali da parte del Grande Fratello o di Anita Mazzotta se deciderà di dire la sua.