Nella lista dei concorrenti del Grande Fratello c’è anche Anita Mazzotta, che ha attirato fin da subito l’attenzione del web. Conosciamo meglio chi è, la sua età, l’altezza, la vita privata e Instagram dove poterla seguire.

Chi è Anita Mazzotta

Nome e cognome: Anita Mazzotta

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Brindisi

Età: 26 anni

Segno zodiacale: Non sappiamo il segno zodiacale

Professione: piercer, tatuatrice e modella

Fidanzato: Anita non sappiamo se attualmente è fidanzata o single

Tatuaggi: Ha tanti tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @anitamazzotta / @anitamazzotta_piercer

Profilo TikTok: @anitamazzotta_

Anita Mazzotta età, altezza e biografia

Qual è l’età di Anita Mazzotta del Grande Fratello e la sua altezza? Conosciamola mediante la sua biografia.

Iniziamo con il dire che la ragazza è nata a Brindisi ma vive a Milano. Per quanto riguarda la data di nascita completa al momento non abbiamo informazioni se non che è nata nel 1999 e di conseguenza ha 26 anni d’età. Non sappiamo dirvi però il segno zodiacale.

Nulle anche le curiosità su altezza e peso, sebbene in tanti si siano domandati ciò.

Sappiamo però che ha studiato presso l’Istituto Carlo Rosselli a Castelfranco Veneto.

Vita privata

In base alla clip di presentazione fatta da Simona Ventura, la concorrente del Grande Fratello Anita Mazzotta ha un passato molto difficile alle spalle e una storia importante da raccontare. Queste le poche informazioni riguardo la sua vita privata.

Non sappiamo se Anita del GF è o meno fidanzata oggi. Dai social non compare alcun fidanzato al suo fianco quindi potrebbe essere single o semplicemente non intende mostrare questo lato pubblicamente e tiene a preservarlo.

Dove seguire Anita Mazzotta del GF: Instagram e social

Passando poi alla parte social, Anita Mazzotta sappiamo che è presente non solo su Instagram (dove ha una doppia pagina tra profilo privato e lavorativo), ma anche su Facebook, Threads e TikTok e ha un buon seguito di follower, alcuni di loro anche famosi a quanto pare visto anche il suo lavoro.

In generale nel suo account sono presenti varie foto, tra selfie e non, in cui mette in mostra i suoi tatuaggi e il suo fisico. Scatti anche in compagnia di alcuni amici o che testimonino i suoi viaggi.

Carriera

In quanto alla carriera di Anita Mazzotta possiamo affermare che appunto è una piercer e tatuatrice. Tra i suoi clienti ci sono anche dei personaggi famosi. Pare infatti che tra loro ci siano l’ex di Uomini e Donne, Luca Daffrè così come Manuel Bortuzzo. Dai video di TikTok si vede peraltro che anche la mamma di Fedez spesso va da lei. Dunque per quanto non sia famosissima, non è nemmeno così sconosciuta.

Nella vita però fa anche la modella e ha posato per alcuni noti brand.

Anita Mazzotta al Grande Fratello

Mediante i social Anita Mazzotta è stata ufficializzata come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello da parte di Simona Ventura. La conduttrice ha spiegato che la ragazza ha la propria storia tatuata sulla pelle, in quanto piercer e tatuatrice.

E ancora dalla presentazione abbiamo appreso che ha una storia difficile alle spalle: “È cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza un’infinita dolcezza”, ha detto la Ventura.

Ricordiamo ovviamente che accanto alla presentatrice ci saranno anche degli opinionisti, ma ancora non è chiaro chi, anche se i rumor non sembrano mancare su una presenza o meno di questa figura.

I concorrenti del Grande Fratello

Finalmente ci siamo e possiamo svelarvi chi sono tutti i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Eccoli tutti in questo elenco in ordine alfabetico:

Anita Mazzotta, Francesca, Giulio, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe (IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Anita Mazzotta al Grande Fratello

Così anche Anita Mazzotta ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Qui avremo la possibilità di conoscerla meglio, scoprire la sua storia e molto molto altro.