Mentre si trovava nella Sala delle Stelle, considerato il “dietro le quinte” di Ballando con le Stelle, Marcella Bella si è lasciata andare a uno sfogo. Motivo? I commenti sulla sua esibizione e i voti dati dalla giuria. In particolare ha avuto da ridire su Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Marcella Bella sbotta contro i due giudici

La scorsa puntata di Ballando con le Stelle è stata particolarmente movimentata per Marcella Bella. Dopo la sua esibizione di merengue ha vissuto un momento di sfogo nella Sala delle Stelle. A farla arrabbiare non sono stati tanto i voti bassi, anche se pure qui pensa possano essere un po’ più elastici anziché dare voti alti solo ad alcuni.

Piuttosto sono le battute ironiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che, secondo Marcella Bella, avrebbero superato il limite.

Proprio Selvaggia Lucarelli la scorsa puntata ha commentato ironicamente il suo modo di ballare. La giudice ha detto: “Sembravi una mamma un po’ alticcia a una festa di bambini”. Mentre invece Guillermo Mariotto ha rincarato la dose definendo le scarpe della concorrente “ortopediche”.

Apparentemente leggere, queste parole hanno però ferito profondamente la cantante. Poco dopo si è lasciata andare a un duro sfogo dietro le quinte, ripreso dalla striscia Ballando segreto su RaiPlay. Marcella Bella ha raccontato il suo malessere, visibilmente infastidita: “Mi hanno detto che sembravo ubriaca, una di quelle mamme che vanno alle feste dei bambini e si ubriacano. Mi hanno tolto l’entusiasmo”.

Non è la prima volta che la concorrente si lamenta di essere trattata con poco rispetto, ma questa volta ha messo in discussione l’intera esperienza nel dance show di Rai 1.

“Mi hanno dato dell’ubriaca e della smutandata. Anche a Barbara si sono viste le mutande, ma a lei non hanno detto niente. Mi sono stufata di sentirmi dire certe cose”.

Secondo Marcella Bella la giuria avrebbe dei pregiudizi nei suoi confronti e ha espresso così tutta la sua frustrazione: “Non mi diverto perché non ho la gratificazione che mi merito. Perché devo fare queste cose se tanto quei due scemi sono lì a prendermi in giro? Non c’è la meritocrazia”.

In ogni caso, seppur molto delusa da questi commenti, Marcella Bella cercherà di metterci tutto l’impegno possibile per fare cambiare idea alla giuria di Ballando con le Stelle. Queste sue dichiarazioni, però, certamente faranno discutere, in vista della puntata di stasera dove ci sarà anche Renato Zero come ballerino per una notte.