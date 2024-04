Anita replica alle assurde teorie sulla sua presenza al GF (dalla storia con un autore ai ‘parenti famosi’)

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Anita Olivieri ha risposto ad alcune domande dei fan facendo ironia su tutto ciò che è stato detto sul suo conto nel corso dei mesi di Grande Fratello.

La replica ironica di Anita Olivieri

Anita Olivieri è stata eliminata dal Grande Fratello a un passo dalla finale ma questo non le ha impedito di festeggiare la vittoria della sua amica Perla Vatiero. Il suo percorso ad ogni modo si è interrotto ed è dovuta tornare a casa riprendendo in mano la sua vita, che era stata messa in standby per sei lunghi mesi.

In questo lasso di tempo ha potuto rispondere a diverse domande dei fan, come per esempio nella serata di ieri. Sui social ha replicato a qualcuno che le chiede quale sia il segreto del gioco. L’ex gieffina risponde riprendendo con ironia alcune delle storie che sono state inventate sul suo conto dagli hater nei mesi passati:

“Farsi un autore, avere mamma autrice, un compagno che lavora a Mediaset e far vedere le tettine al regista. Mi pare abbastanza, no?”.

Anita Olivieri replica alle critiche sulla sua partecipazione al GF

Anita Olivieri ha quindi giocato con tutte le critiche e le assurde teorie che il popolo del web ha creato su di lei. Ma non finisce qui perché ha anche parlato del rapporto con Perla riferendosi al presunto defollow su Instagram. L’ex concorrente ha affermato che si tratta di una “follia“. Poi ha aggiunto:

“A parte che io non mi rendo conto dell’impatto che hanno queste cose, per sono microscopiche e anche molto stupide, sinceramente. Perché dovete capire che siamo usciti da pochissimo.

Perla è appena uscita, io sono uscita da una settimana e non avuto modo di fare le mie sei ore di sonno e fare una vita normale. Quindi non stiamo a vedere queste cose”.

Anita Olivieri ha concluso affermando che presto si scambieranno il follow su Instagram, non appena avranno un po’ di tempo per pensarci. Ma il loro rapporto è saldo anche senza questo piccolo dettaglio.