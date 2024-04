È finita tra Monia e Josh! La gieffina prende le distanze dopo la lite con Varrese: il lungo addio

Spettacolo

Questa mattina Monia La Ferrera ha parlato per la prima volta in merito alla lite tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. Tramite un lungo post ha annunciato di prendere le distanze dal comportamento di quello che sembrerebbe essere diventato l’ex fidanzato.

L’annuncio di Monia La Ferrera

Dopo la fine del Grande Fratello, all’uscita dallo studio, qualcuno ha filmato un litigio tra Josh Rossetti, fidanzato di Monia La Ferrera, e Massimiliano Varrese. Il primo ha poi spiegato la sua versione dei fatti e a prendere le sue difese è stata anche la madre Marcella Bonifacio.

Fino a questa mattina Monia non aveva ancora commentato l’accaduto, ma aveva solamente messo like a un post contro la suocera. Tuttavia, dopo anche gli insulti che Josh ha rivolto a Gabriele Parpigia in radio, l’ex gieffina ha scritto un lungo messaggio sui social in cui ha affermato di voler prendere le distanze dal fratello di Greta.

Ha affermato di sentirsi rammaricata per tutto ciò che è successo e ha ammesso di aver fatto un “grosso errore di valutazione“. Non è stata d’esempio per nessuna donna, tanto meno per le sue figlie: “Essere donna però significa avere il coraggio di ammettere i propri sbagli e di fermarsi quando è necessario“. Poi ha continuato con quello che sembra un effettivo addio a Josh Rossetti:

“Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che il mio motore saranno sempre le mie figlie. Oggi ho chiara la strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto […]

Nessuna donna dovrebbe giustificare la violenza da parte di un uomo: verbale, psicologica o fisica che sia. […] Grazie per il sostegno e la vostra comprensione perché le critiche che mi avete rivolto sono state costruttive. E io voglio ricostruire ripartendo da me e dalle mie figlie”.

Non sappiamo ancora quale sia stata la reazione di Josh Rossetti al lungo messaggio di Monia La Ferrera. Ma nel caso in cui dovesse replicare vi terremo aggiornati.