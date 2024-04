Anita rompe il silenzio sul presunto defollow al profilo di Perla su Instagram (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

In risposta ai follower su Instagram, Anita Olivieri rompe il silenzio e fa chiarezza una volta per tutte sul defollow al profilo di Perla Vatiero. Come stanno le cose.

Anita Olivieri parla del presunto defollow a Perla

Il post Grande Fratello si sta rivelando interessante quanto lo stesso reality. Almeno per i fan, che seguono passo passo ogni movimento dei concorrenti sui social. Anita Olivieri, oltre a ironizzare su alcune assurde teorie che la riguardano, si è trovata a fare una precisazione, dopo che qualcuno ha lanciato il rumor di un suo gesto sui social. Secondo quanto trapelato dal web, la concorrente avrebbe infatti tolto il segui a Perla Vatiero dopo la festa (alla quale non tutti hanno partecipato) E da qui ne sono nate teorie e supposizioni.

Le cose in realtà sono andate molto diversamente da quel che si dice e Anita Olivieri sui social ha voluto mettere il punto una volta per tutte:

“Sì, ragazzi… ho letto. Ovviamente è una follia! A parte che io non mi rendo conto dell’impatto che hanno queste cose, per sono microscopiche e anche molto stupide, sinceramente. Perché dovete capire che siamo usciti da pochissimo. Perla è appena uscita, io sono uscita da una settimana e non avuto modo di fare le mie sei ore di sonno e fare una vita normale. Quindi non stiamo a vedere queste cose”.

Anita Olivieri ha quindi spiegato che ci sarebbe stato un malinteso sulla faccenda: “Non c’è stata una litigata”. L’ex gieffina ha anche informato i follower di aver parlato con la Vatiero: “L’ho sentita al telefono e le ho detto che stanno creando dei film. Lei neanche si era accorta di questa cosa, io tantomeno”.

Nel suo discorso Anita Olivieri ha detto che per quanto abbiano spesso il telefono in mano, stanno cercando di dedicare le proprie attenzioni ed energie un po’ a tutto e di non fare caso a queste cose. Infine ci ha tenuto a dare un consiglio ai fan del GF: “Cercate di aspettare prima di fare supposizioni. Le cose che leggo al 99% sono finte, false. Quindi non c’è assolutamente nessun problema tra me e Perla. Non ho guardato nemmeno se ci siamo scambiate il segui. Ma non c’è problema. Lo faremo”.

Ricollegandosi sempre a Perla Vatiero, Anita Olivieri ha anche detto cosa pensa della sua vittoria al Grande Fratello e del perché abbia festeggiato in quel modo.

La storia di Anita Olivieri

Con queste parole quindi Anita spera di aver chiarito una volta per tutte le sua posizione e il suo rapporto con Perla Vatiero.