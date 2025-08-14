Al Red Valley Fedez ne ha per tutti! Dissing a Tony Effe, all’ex Chiara Ferragni, ma anche Elodie e Achille Lauro

In occasione del Red Valley a Olbia, Fedez è salito sul palco davvero carico e ne ha avute un po’ per tutti. Ha scritto una nuova strofa su uno dei suoi brani più celebri e ha lanciato delle bordate a Tony Effe, l’ex Chiara Ferragni, ma anche ad Achille Lauro ed Elodie!

Fedez ne ha per tutti al Red Valley

“So che domani me ne pentirò”, aveva scritto Fedez tra le storie Instagram nella giornata di ieri prima di salire sul palco del Red Valley di Olbia. Il rapper, reduce dalla lunga polemica per la sua partecipazione alla Festa dello Stocco e la replica alle critiche, è tornato a far parlare di sé. Ma stavolta non per questioni amorose e per la sua nuova relazione.

Il cantante, infatti, ha scritto una strofa inedita sul suo brano “Tutto il contrario”. Tra le storie Instagram Fedez, prima della serata, aveva fatto un piccolo spoiler, che abbiamo poi avuto modo di scoprire nella sua interezza nel corso del concerto. E a quanto pare ne ha avute un po’ per tutti.

Fedez ha scritto delle barre che stanno facendo molto discutere, come potete sentire nel video sottostante. Un dissing in piena regola il suo, che non è passato certamente inosservato. A partire da Tony Effe: «a Sanremo sembrava Pavarotti». Ma non solo.

Inaspettatamente ha riservato una stoccata anche a Elodie sostenendo che «a San Siro è lo spin off di Chi l’ha visto». Successivamente tra gli altri volti noti colpiti c’è stato anche Achille Lauro «a cui a cui chiedere i costumi di carnevale». Un’altra frecciata è arrivata dritta anche sulla fine del matrimonio con l’ex moglie Chiara Ferragni, paragonato al «concerto dei Coldplay».

Il pubblico è esploso a queste sue esternazioni e in tanti hanno ripreso il momento, caricando la parte sui social, come fatto dallo stesso Fedez nelle scorse ore. Il video in questione è diventato virale sui social.

Nella stessa serata poi Fedez ha condiviso il palco con Francesca Michielin, con la quale ha avuto modo di collaborare. Insieme hanno cantato Cigno nero, coinvolgendo tutti i presenti. Ma tutti gli occhi sono puntati sul dissing. Ci sarà una replica dei diretti interessati?