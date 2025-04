Matilde Brandi, in una clip mandata in onda in diretta, si è sfogata parlando della giuria e ne ha avute da dire anche contro alcune delle sue colleghe a Ne vedremo delle belle.

Lo sfogo di Matilde Brandi

Poco prima di una prova a Ne vedremo delle belle, Carlo Conti ha mandato in onda una clip in cui Matilde Brandi ne ha dette di tutti i colori alla giuria e alle colleghe.

Prima di tutto ha affermato che i giurati dello show non le danno i voti che si meriterebbe e dopo la scorsa puntata ha fatto fatica ad addormentarsi. Insomma, non riesce ad accettare queste loro opinioni:

“La classifica rispecchia proprio la verità. Anche la giuria non è proprio onesta. Mi hanno tolto la musica su un pezzo difficilissimo. Perché punirmi così tanto? Sono stata male tutta la notte a causa dei voti. Spesso in questo programma ho difeso tutte e mi hanno dato la mazzata dietro.

Patrizia era inguardabile. Non hanno preso un passo, devono essere oneste. Ora apriti cielo. Mi dispiace quando vedo delle prove fatte con sufficienza. Non interessa, loro sono fatte così. Meno sai fare e più vinci”.

Durante la diretta, dopo la performance dedicata al musical, Mara Venier ha detto a Matilde Brandi che è andata benissimo a parte qualche piccola sfumatura. Tante le concorrenti che le hanno dato i loro voti e infatti ha vinto, riuscendo finalmente a spuntarla, in questo caso, contro Pamela Prati.