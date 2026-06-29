Mancano ancora alcuni mesi alla prossima edizione di “Amici“, il talent show che da oltre 20 anni appassiona milioni di telespettatori. Per l’edizione 2026/27 potrebbero però esserci delle sorprese, una delle prof più amate, infatti, potrebbe lasciare la cattedra. Stiamo parlando di Anna Pettinelli. Se così fosse, chi prenderà il suo posto? Dove andrà la conduttrice?

Amici, Anna Pettinelli lascia il talent show?

Potrebbe esserci un cambiamento importante per la prossima edizione di “Amici”. Secondo infatti l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, Anna Pettinelli potrebbe non fare più parte della squadra dei professori. Se la notizia fosse confermata, il talent show di Maria De Filippi si troverebbe senza uno dei suoi punti di forza: la speaker radiofonica e storica insegnante è infatti amatissima dal pubblico e, nella scorsa edizione, è stata grande protagonista del Serale guidando la sua squadra insieme a Emanuel Lo. Ma, perché Anna Pettinelli dovrebbe lasciare “Amici“?

Amici, Anna Pettinelli lascia la cattedra: futuro a Tale e Quale Show?

In attesa ovviamente di conferme ufficiali, Giuseppe Candela ha lanciato l’indiscrezione circa il fatto che Anna Pettinelli non siederà più dietro la cattedra di “Amici” la prossima edizione. Da quanto si apprende, dietro a questo passo non ci sarebbero tensioni o scricchiolii con la produzione Fascino ma ci sarebbe Carlo Conti. Il noto conduttore infatti vorrebbe proprio la nota speaker radiofonica a “Tale e Quale Show”. La Pettinelli non dovrebbe però sedersi tra i giurati del programma Rai ma bensì dovrebbe essere una concorrente. Questo impegno non consentirebbe quindi alla conduttrice di far parte anche della squadra di “Amici”. Se il tutto venisse confermato, chi potrebbe sostituire Anna al talent show Mediaset?

Anna Pettinelli lascia Amici: chi prende il suo posto?

Sarà certamente strano per i fan di “Amici” non vedere più Anna Pettinelli seduta dietro alla cattedra ma, come appena detto, la speaker radiofonica potrebbe dire addio al talent show per sbarcare come concorrente a “Tale e Quale Show”. In attesa di conferme ufficiali, chi potrebbe prendere il posto della Pettinelli ad “Amici”? Sostituire una figura come Anna Pettinelli non sarà certo facile per Mediaset, ci vuole un nome importante che non la faccia rimpiangere troppo. Per questo nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Amadeus. Il conduttore ha appena lasciato la Warner Bros. Discovery dopo due anni di collaborazione e si candida quindi come sostituto perfetto della Pettinelli. Amadeus, come ricorderete, ha già ricoperto nel Serale della passata edizione del talent show il ruolo di giudice speciale, il che non lo renderebbe del tutto nuovo al programma. Insomma, non resta che aspettare e attendere conferme ufficiali per capire chi vedremo come prof ad “Amici“!