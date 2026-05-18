Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, è andata in onda la finale di Amici 25. Tra emozioni, sfide e colpi di scena, scopriamo insieme chi è il vincitore di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici 25, cosa è successo nella finale di ieri sera: il ballottaggio tra Lorenzo e Angie

Si è conclusa ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la venticinquesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi amatissimo dal pubblico. Tra emozioni e colpi di scena, è stata una finale davvero indimenticabile, sotto tanti aspetti. Come ricorderete, Lorenzo e Angie erano in lizza per accaparrarsi l’ultimo posto disponibile tra finalisti. La puntata di ieri sera dunque si è aperta con la sfida tra due cantanti, con il pubblico da casa chiamato, tramite il televoto, a decidere il quinto finalista. La scelta è ricaduta su Lorenzo, col 62% di voti. A questo punto la finale è ufficialmente iniziata.

Amici 25, cosa è successo nella finale di ieri sera: le sfide

Dopo il ballottaggio tra Angie e Lorenzo, vinto da quest’ultimo, la finale di Amici 25 è potuta finalmente cominciare. Gli altri quarti finalisti erano Nicola, Alessio, Emiliano ed Elena. Si parte con la sfida tra i ballerini (Alessio, Emiliano e Nicola), terminata con l’eliminazione di Nicola. A questo punto si è passati alle sfide parallele, Lorenzo Vs Elena per il canto, Alessio Vs Emiliano per la danza. Il circuito canto è stato vinto da Lorenzo, quello danza da Alessio. Ci sono stati anche attimi di paura in studio per Emiliano, che si è dovuto fermare temporaneamente a causa di un malore. La De Filippi ha poi rassicurato tutti, col ballerino che è successivamente rientrato in studio. Dunque, come detto, alla finalissima sono arrivati Lorenzo e Alessio. Chi avrà vinto?

Chi ha vinto Amici 25? Il nome del vincitore della finale 2026

Lorenzo e Alessio, un cantante e un ballerino. Sono loro due gli allievi di Amici 25 a essere arrivati alla sfida finale. Il loro è stato un testa a testa sino alla fine. A televoto chiuso, per Maria De Filippi è stato il momento di annunciare il vincitore di questa edizione del talent show. Prima però è stato assegnato a Emiliano il Premio della Critica, a Angie quello delle radio. A vincere la venticinquesima edizione di Amici è stato… Lorenzo Salvetti! Incontenibile l’emozione del 18enne cantante e polistrumentista veronese. Queste le sue prime parole: “Mi sembra molto difficile parlare in questo momento…Intanto grazie alle persone che hanno votato, sembrerà una frase fatta, ma questo posto è fatto di tantissime persone, vorrei ringraziarle tutte quante. Dai fonici, alla produzione, Maria, le costumiste. Volevo dire che è stata un’esperienza unica, sono entrato qua dentro con tante paure, dubbi, non mi aspettavo di arrivare fino a qua. Wow.”