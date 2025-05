A distanza di due giorni dall’eliminazione di Nicolò Filippucci da Amici 24, andiamo a scoprire quanti follower ha guadagnato il cantante su Instagram.

Boom di follower per Nicolò Filippucci

Sabato sera su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Amici 24, durante la quale abbiamo scoperto chi sono i cinque finalisti di questa edizione. La puntata si è tuttavia conclusa con un colpo di scena che ha lasciato sconvolti i telespettatori: l’eliminazione di Nicolò Filippucci. Il cantante così, a un passo dalla finale, è stato costretto a dover lasciare il talent show e in queste ore ha fatto ritorno alla sua vita di sempre. Prima di abbandonare il programma però l’ex allievo di Anna Pettinelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni e ha dichiarato:

“Stare qui dentro è come la vita di tutti i giorni e qui ho lavorato tanto per quello che voglio fare. Mi mancherà svegliarmi con quella sveglia e tutti i ragazzi o lavorare con i vocal coach, le prove, le litigate. Mi mancherà questa vita. In questo momento non mi sento di essere stato bravo e sono severo con me stesso. Ma va bene così”.

In rete nel mentre è esploso il caos. Migliaia di utenti infatti hanno criticato la decisione della giuria di Amici e si stanno schierando dalla parte di Nicolò Filippucci, che per i più era visto come il potenziale vincitore di questa edizione. Il cantante nel mentre ha fatto ritorno sui social e a supportarlo sono state numerose persone. Ma quanti follower ha guadagnato su Instagram Nicolò dopo l’eliminazione da Amici? Nel giro di due giorni Filippucci è passato da 72.664 a 89.358 seguaci. Parliamo dunque di quasi 17mila follower in più, segno dunque che Nicolò ha conquistato tutto il pubblico.

Filippucci può di certo ritenersi soddisfatto del suo percorso e adesso inizierà a concentrarsi sulla sua carriera. A lui facciamo così un enorme in bocca al lupo.