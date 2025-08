Dopo diverse settimane sarebbe arrivata la reazione di Anna Tatangelo alle voci di una presunta crisi con il compagno, nonché padre del suo prossima bambino. Ecco che cosa sappiamo.

La presunta crisi tra Anna Tatangelo e il compagno

Verso la prima metà di giugno 2025, Anna Tatangelo ha annunciato con un post a sorpresa di essere in dolce attesa. La foto la mostrava in posa mentre metteva in vista il pancino e in descrizione la seguente dedica:

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

In molti si sono chiesti chi potesse essere il padre e la risposta è arrivata. Si tratta di Giacomo, un ex calciatore che oggi lavora come allenatore. Di lì a poco, però, si sono diffusi rumor su una presunta crisi e a riportare tale segnalazione era stata Deianira Marzano: “A me hanno detto che la loro relazione non va ma lei comunque è contenta della gravidanza“.

A distanza di alcune settimana, come riporta sempre l’esperta di gossip, si sarebbe scoperta la verità. Anna Tatangelo e il compagno starebbero ancora insieme e sembra che la relazione stia proseguendo a gonfie vele. A provarlo la segnalazione di una follower di Deianira che afferma:

“Anna Tatangelo è stata accompagnata dal fidanzato Giacomo al suo concerto stasera. Tutto ok tra loro. Ha anche detto sul palco: ‘Grazie alla mia famiglia e al mio compagno per essere qui'”.

La segnalazione su Anna Tatangelo

Nel video pubblicato sul profilo non si sente nulla di tutto ciò, ma se questa segnalazione si rivelasse fondata potrebbe mettere a tacere le voci di crisi. Continuate a seguirci per tante altre news.