Nel corso dell’ospitata a Verissimo, Anna Tatangelo ha svelato i retroscena della sua gravidanza. La cantante ha poi rivelato a sorpresa il sesso e il nome di suo figlio.

Anna Tatangelo sta per diventare di nuovo mamma

Pochi mesi fa, sorprendendo il web intero, Anna Tatangelo ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa del suo secondo figlio. Come in molti sapranno, la cantante è già mamma di Andrea, nato dall’amore con Gigi D’Alessio. Dopo la separazione tra i due, la voce di Ragazza di Periferia ha poco a poco voltato pagina e si è così legata a Giacomo Buttaroni. La relazione è però rimasta segreta per diverso tempo, fino a quando Anna non ha rivelato di essere in dolce attesa.

Ieri pomeriggio così la Tatangelo ha deciso di rompere il silenzio e ha rilasciato una lunga ed emozionante intervista a Verissimo, durante la quale ha rivelato i retroscena della sua gravidanza. Ma non solo. Nel salotto di Silvia Toffanin la cantante ha anche svelato per la prima volta il sesso e il nome di suo figlio, che dovrebbe nascere il prossimo dicembre. L’artista di Sora sta aspettando una femminuccia, che si chiamerà Beatrice.

Come se non bastasse Anna Tatangelo ha anche parlato del suo compagno Giacomo Buttaroni, che come in molti sapranno è un volto totalmente estraneo al mondo dello spettacolo. In merito la cantante ha dichiarato: “Giacomo è una persona che non fa parte dello spettacolo, per me è un valore aggiunto. È un momento in cui ho massimo rispetto e voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere niente a che fare con lo spettacolo. Hai i miei stessi valori, ci siamo trovati. Questo suo modo di approcciare ha scalfito alcuni lati che di me si erano induriti”.

Non resta dunque che attendere la nascita della piccola Beatrice e nel mentre fare tanti auguri ad Anna e a Giacomo.