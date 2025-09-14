Nel corso del secondo appuntamento con i Tim Music Awards a salire sul palco è stata anche Elodie. La cantate, con la sua performance mozzafiato, ha così infiammato l’Arena di Verona, lasciando tutti a bocca aperta.

Elodie conquista i Tim Music Awards

Il 2025 è un anno importante per Elodie. Lo scorso febbraio infatti la Di Patrizi è tornata in gara al Festival di Sanremo e con la sua Dimenticarsi alle 7 ha saputo conquistare tutto il pubblico. Pochi mesi dopo l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Mi ami mi odi, che ha scalato le classifiche. Contemporaneamente la cantante si è esibita per prima volta negli stadi, con due concerti evento che si sono tenuti al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Proprio lo show al Meazza tra pochi giorni andrà anche in onda in tv su Canale 5 e promette di far rivivere al grande pubblico tutte le emozioni della serata.

Ma le sorprese non sono finite qui. Pochi giorni fa l’artista romana ha rilasciato il brano Ex, in collaborazione con Irama. In più tra poche settimane inizierà un nuovo tour di palasport, che la porterà in giro nelle principali città del nostro paese. In attesa di scoprire come la Di Patrizi ci sorprenderà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Elodie ieri sera è infatti salita sul palco dei Tim Music Awards e con la sua performance ha infiammato l’Arena di Verona. La cantante ha proposto al pubblico il brano sanremese Dimenticarsi alle 7 e la sua esibizione ha lasciato nuovamente tutti a bocca aperta. Il video del momento nel mentre è diventato in breve virale e naturalmente non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti.

L’artista intanto si prepara alla partenza del suo tour e ancora una volta stupirà i fan.