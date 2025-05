I fan storici del Grande Fratello ricorderanno senza dubbio Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del reality show. In queste ore l’ex gieffino è tornato al centro dell’attenzione mediatica e ha così rivelato quanto guadagnava al giorno all’interno della casa.

Parla l’ex gieffino Lorenzo Battistello

Sono passati ben 25 anni dalla primissima edizione del Grande Fratello ma ancora oggi in molti ricordano con affetto alcuni dei protagonisti del reality show. Tra i concorrenti del programma, come i fan storici ben sanno, c’era anche Lorenzo Battistello, all’epoca 27enne. Proprio in queste ore però l’ex gieffino è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di un’intervista rilasciata a FanPage. Nel corso della chiacchierata Lorenzo ha raccontato che oggi vive a Barcellona insieme a sua moglie e opera nel mondo della ristorazione. Non è mancato naturalmente il capitolo dedicato al GF e alcune delle sue dichiarazioni non sono passate inosservate.

Battistello ha infatti elencato una serie di differenze tra la sua edizione e il reality show che invece va in onda oggi. All’epoca infatti, trattandosi di un esperimento del tutto nuovo, i concorrenti non potevano prevedere l’enorme successo del format e in merito Lorenzo dichiara: “Non sapevamo minimamente cosa saremmo andati a fare. Oggi i concorrenti colgono l’importanza delle inquadrature, per noi non era così. Nessuno di noi si preparava per la puntata del giovedì sera. A malapena ci truccavamo, non sapevamo come l’Italia ci vedesse. Anche il famoso confessionale per noi non aveva grossa importanza, lo percepivamo come un obbligo. Non immaginavamo come i nostri sfoghi potessero essere usati all’esterno”.

Ma non è finita qui. Lorenzo Battistello fa anche notare come per tutta la durata della sua permanenza al Grande Fratello (43 giorni) non abbia mai ricevuto sorprese. L’ex gieffino così afferma: “Noi non ricevevamo visite, né messaggi di parenti o amici. Non c’erano suite e tuguri e la sera del collegamento con lo studio potevamo usufruire solo dell’audio. Sentivamo la Bignardi in voce e non ci venivano mostrate clip sugli avvenimenti della settimana”.

Lorenzo a quel punto ha anche rivelato quanto ha guadagnato al giorno all’interno della casa del Grande Fratello.

Il cachet di Lorenzo

Proseguendo l’intervista, Lorenzo Battistello fa sapere quanto guadagnava al giorno per stare nella casa del Grande Fratello. L’ex gieffino dunque rivela che il cachet era di 100mila lire in gettoni d’oro.

Lorenzo ha poi raccontato un simpatico aneddoto. A seguito dell’enorme successo del format, alcune persone tentarono di mettersi in contatto con i concorrenti. Battistello dunque fa sapere che un giorno, dopo aver ricevuto la spesa, trovò un biglietto in un pollo in cui era riportato il risultato di una partita di calcio. A riguardo l’ex gieffino rivela:

“Arrivarono a mettere dei biglietti dentro ai polli. Facevamo la spesa e dal supermercato da cui il programma si riforniva mi arrivò un messaggio con il risultato di Torino-Sampdoria”.

Oggi nel mentre Lorenzo Battistello si è lasciato alle spalle il Grande Fratello. Tuttavia fa sapere che parteciperebbe volentieri a Pechino Express. Che la sua richiesta venga in futuro esaudita?