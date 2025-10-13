Nel corso di una recente intervista, Annalisa annuncia una pausa dalla musica. Ecco le dichiarazioni della cantante, che solo pochi giorni fa ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Ma io sono fuoco.

Le parole di Annalisa

Momento d’oro questo per Annalisa. Lo scorso 10 ottobre infatti la celebre cantante ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, intitolato Ma io sono fuoco. Il disco, anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco, ha già conquistato tutto il pubblico e sta scalando rapidamente le classifiche. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui. A breve infatti la Scarrone darà il via al suo prossimo tour di palasport, che la porterà in giro in tutta Italia. I biglietti per questi show stanno naturalmente andando a ruba e anche stavolta non mancheranno le emozioni. In attesa di scoprire cosa succederà però nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso di un’intervista per Il Messaggero, Annalisa ha infatti annunciato che dopo la fine della promozione dell’album Ma io sono fuoco si prenderà una lunga pausa dalla musica. Queste le dichiarazioni dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che in breve sono diventate virali sui social:

“Terminata la promozione di questo disco farò una pausa. E sarà lunga. Quanto? Non lo so. Fermarsi per due anni oggi è impensabile, per come è accelerato il mondo della musica. Spero rallenti”.

Prima di dare il via alla pausa però Annalisa si prepara a vivere, per rimanere in tema, mesi di fuoco e di certo ne vedremo di belle. Ma cosa accadrà e come ci stupirà la Scarrone nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo alla cantante per questo nuovo progetto.