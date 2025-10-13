Dopo la nascita di sua figlia, in queste ore Giulia De Lellis ha fatto ritorno a casa con la piccola Priscilla. Sui social dell’influencer nel mentre spunta anche una dolce dedica per il compagno Tony Effe.

La dedica di Giulia De Lellis

Sono state giornate emozionanti e frenetiche, le ultime, per Giulia De Lellis. Con un bellissimo e toccante post sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti annunciato di aver finalmente partorito e di aver dato alla luce la sua prima figlia, Priscilla, nata dall’amore con Tony Effe. La coppia ha poi condiviso alcuni scatti insieme alla piccola bambina, che in breve hanno naturalmente ha fatto il giro del web.

In queste ore per di più Giulia ha annunciato di aver lasciato l’ospedale e di aver fatto ritorno a casa con sua figlia. A quel punto la De Lellis ha voluto ringraziare tutta l’equipe medica che l’ha seguita in questi mesi e in più ha scritto una dolce dedica per Tony, che naturalmente non è passata inosservata. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Grazie a tutti per l’amore. Priscilla è sommersa. Grazie soprattutto all’ospedale Gemelli di Roma e a tutta l’equipe che ci ha seguito dal giorno zero, che ha compreso le mie preoccupazioni e ci ha aiutato in tutto. La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi. Ma più di tutto grazie all’amore della mia vita, che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”.

E ancora Giulia De Lellis, ringraziando i follower che in queste ore l’hanno sommersa di amore, ha aggiunto: “Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Non sono riuscita a rispondere a nessuno ma vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia, oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi. Mi devo ancora riprendere da questa botta d’amore, sono in estasi totale”.

Giulia e Tony dunque si stanno godendo questi primi giorni insieme alla piccola Priscilla e ai due rinnoviamo i nostri più sinceri auguri.