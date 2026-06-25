Annalisa Minetti si racconta a Novella 2000. Una nuova sfida chiamata scherma per non vedenti, il tabù della menopausa nello sport, il superamento di un amore tossico e il sogno di tornare a Sanremo.

Difficile dire se Annalisa Minetti si senta più cantante o più atleta. Quello che conta è lo spirito assolutamente combattivo che mette in ogni cosa che fa, che sia il suo ultimo singolo insieme a JPeralta, Una Bachata, o uno dei tanti allenamenti che affronta nella sua giornata. Ora, per esempio, si sta confrontando con la scherma per non vedenti, supportata da maestri come Stefano Pantano e Valerio Aspromonte.

Un percorso, il suo, guidato dall’amore per lo sport a 360 gradi, vissuto come un vero e proprio parallelismo con la vita, soprattutto quando si convive con una disabilità: «Disabile vuol dire senza abilità, ma non c’è persona al mondo che non ne abbia almeno una», racconta nell’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000.

Il tabù della menopausa nello sport secondo Annalisa Minetti

Nel lungo colloquio pubblicato su Novella 2000, la cantante e atleta paralimpica ha anche affrontato a viso aperto un tema di cui si parla ancora troppo poco, specie nel mondo sportivo: l’arrivo della menopausa.

«I cambiamenti con l’arrivo della menopausa sono stati radicali e mi spiace, ma lo dico a gran voce, non ci avvisino mai abbastanza. Non ci preparano a questo. È un cambiamento che può portare anche alla depressione: tu ti svegli una mattina che sei in un corpo che non è più il tuo» spiega con franchezza Annalisa Minetti. «Per una vita la menopausa è stata sinonimo di qualcosa di vecchio e quando arriva a te, soprattutto in età giovane, perché a me è arrivata a 47 anni, è stato tremendo».

L’appello a Stefano De Martino per Sanremo

Ma nella vita di Annalisa Minetti c’è sempre la musica. Dopo il lancio del brano dai ritmi caraibici Una Bachata, l’obiettivo è chiaro: il ritorno sul palco dell’Ariston. Il brano da proporre al Festival di Sanremo è già in fase di preparazione, scritto insieme a un team di autori giovanissimi. L’artista lancia, sulle pagine di Novella 2000, un messaggio al conduttore e direttore artistico del Festival. «Sto presentando un brano per il Festival, un pezzo molto bello, con un testo molto importante. Se tutto questo suona un po’ come un appello a Stefano De Martino? Ah sì, io glielo ho detto già in altre interviste: o torno a cantare, sennò mi deve pigliare una sera a condurre, perché sarei bravissima anche in quello».

Il passato legato a un amore tossico

L’intervista tocca anche corde molto intime e dolorose del passato di Annalisa Minetti, legate al tema della dipendenza affettiva, un argomento racchiuso anche tra le note del suo ultimo singolo.

«Anch’io nella mia vita ho conosciuto un amore tossico, scambiando il ricatto emotivo per protezione. Ma la vita, quando meno te lo aspetti, può regalarti un nuovo passo, un nuovo sole, una nuova versione di te».

Oggi, fortunatamente, quel passato è superato. Annalisa è libera ed è nuovamente innamorata… di uno sportivo.

Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play