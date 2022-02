Anticipazioni Amici 21, un allievo si aggiudica il Serale e due sono rimandati

1 Anticipazioni Amici 21: le gare dei cantanti

Si è svolta oggi pomeriggio, sabato 19 febbraio, una nuova registrazione di Amici 21, la puntata (che è la ventesima) andrà in onda domenica 20 febbraio alle ore 14 su Canale 5 e per le anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere e la pagina Amici news. Ospiti di questa puntata sono Elodie (per giudicare una gara di cover) e il maestro Adriano Peppino (per una gara tecnica). Per le gara di ballo chiamati quattro giudici: Francesca Bernabini, Froz, Caterina Arzenton, Garrison Rochelle. Inoltre presenti alcune radio per giudicare i nuovi inediti dei cantanti. Raimondo Todaro non era in studio, ma in collegamento da casa.

Partiamo dalla gara di cover che ha subito fatto scattare un litigio: Rudy e Lorella contro Anna Pettinelli. Il motivo è la scelta di far fare a Gio Montana solo gli inediti e non le cover. Tra l’altro per lui è stata una giornata decisamente storta poiché, esibendosi con un suoinedito, ha sbagliato le parole. A tal proposito Zerbi ha detto che l’allievo non dovrebbe cantare nemmeno i suoi pezzi. Comunque questa la classifica di Elodie:

LDA e Aisha Crytical Luigi Albe e Clama

Come notiamo agli ultimi posti ci sono Albe e Calma. Per quanto riguarda in particolare l’allievo di Anna Pettinelli, è nata una discussione tra lei e Rudy Zerbi. Il prof di canto ha infatti accusato la collega di incoerenza perché l’altra volta aveva detto che lo avrebbe eliminato se fosse stato ultimo, mentre questa volta lo ha salvato.

A questa classifica sono state sommate le altre per avere la media e sono risultati primi LDA e Luigi. A differenza di quanto scelto da Lorella Cuccarini la scorsa settimana, Rudy Zerbi ha scelto di non mandarli ancora al Serale. Ha deciso di non dare la maglia del Serale a nessuno dei suoi prima dell’ultima puntata del pomeridiano e ha aggiunto che vuole stupirsi prima di assegnarla.

Ad un certo punto a Luigi hanno detto che avrebbe dovuto affrontare una sfida immediata, ma era uno scherzo. Gli hanno infatti fatto una sorpresa facendo entrare Alex Britti e hanno suonato la chitarra insieme.

Come riferiscono le anticipazioni, anche questa settimana i cantanti di Amici 21 non ancora al Serale hanno dovuto affrontare una gara tecninca di gruppo giudicata da Pennino. Il titolo del brano è “Non avere paura”.

Passiamo al ballo…