Siamo ormai giunti alla fine di Tradimento ed ecco le anticipazioni: come finisce la serie turca di Canale 5? Ecco cosa succede nell’ultima puntata del 28 novembre 2025.

Tradimento anticipazioni ultima puntata

Si chiude il capitolo con l’amata serie turca di Canale 5! Come finisce Tradimento e quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata?

Nell’ultimo emozionante episodio di Tradimento, la trama si fa sempre più avvincente e ricca di colpi di scena, con i protagonisti che affrontano le conseguenze delle loro azioni e il destino che sembra sempre più inesorabile.

La puntata si apre con un momento di grande tensione: Neva, spinta dalla paura e dalla disperazione, decide di scappare. Nel frattempo, Ipek, in preda alla rabbia, minaccia Azra con una pistola e la costringe a rivelarle il PIN delle sue carte di credito. Poi, inizia la sua fuga, rifugiandosi in un hotel. Ma la sua libertà sarà breve. Azra, una volta liberata dagli inquilini del condominio, denuncia il crimine alle forze dell’ordine. La polizia irrompe nell’hotel dove si nasconde Ipek, ma la ragazza è già scomparsa.

Nel frattempo, Tolga compie un’importante scoperta: riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz. Con il cuore in gola, Tolga mostra il filmato a Güzide, che non può fare a meno di denunciare Tarik al procuratore. Le tessere del puzzle iniziano a collocarsi al loro posto.

Una delle rivelazioni più scioccanti arriva quando Celal, in un momento di sincerità, rivela a Oylum la verità su chi siano i suoi veri genitori. Oylum e Kahraman si recano a trovare il vero padre di Oylum, ma arrivano troppo tardi: l’uomo, malato di Alzheimer, è morto solo poche ore prima. È un colpo durissimo per Oylum, che ora deve fare i conti con il passato e il dolore della perdita.

Anche Dundar prende una decisione difficile: dice addio a Yeşim e torna da Esme, segnando la fine del loro capitolo insieme. Mentre Oylum e Kahraman si confrontano con il dolore della perdita, Tolga inizia a sospettare qualcosa di grave quando spia una conversazione tra Oltan e Mualla su Can. La sua intuizione si rivela corretta quando, arrivato alla villa dei Dicleli, trova Oznur pronta a partire con le valigie e, costringendola a parlare, scopre che Can è in realtà suo figlio.

Nel frattempo, Tarik cerca di ottenere il perdono di Güzide, ma lei rimane impassibile. Nonostante i suoi tentativi, l’uomo viene arrestato per l’omicidio di Korkmaz, segnando la fine della sua fuga. Tolga, però, scopre finalmente la verità su Can e, deciso a rapirlo per scappare con Selin, le confessa il suo amore prima di partire. Ma il destino ha in serbo un altro colpo di scena.

Ipek, in un incontro fatale con Oltan, lo minaccia con una pistola chiedendogli se l’ha mai amato. L’arrivo di Tolga provoca un tragico errore: Ipek, in un attimo di panico, gli spara accidentalmente. Tolga muore tra le braccia di Oltan, chiedendogli di dire a Can quanto lo abbia amato. La scena è straziante, e il destino di Tolga sembra segnato.

Quando Sezai arriva con l’ispettore, è ormai troppo tardi. Ipek viene arrestata, ma il dolore per la morte di Tolga pesa come un macigno. La tragedia non è finita: Yeşim, pronta a confessare l’omicidio di Burcu alla polizia, cambia idea quando si rende conto che Öykü è troppo piccola per rimanere da sola. Ma poco dopo, un altro drammatico evento segna la fine della sua vita: Yeşim muore in un incidente sulla linea del tram.

Un anno dopo, le vite di tutti sembrano finalmente trovare un momento di serenità. Tutti si ritrovano insieme a casa di Ozguder per festeggiare i due anni di Can. La trama di Tradimento si chiude così, con un’emozionante reunion che porta speranza nel cuore dei protagonisti, ma anche la consapevolezza che il passato non si può mai dimenticare.

Le anticipazioni Tradimento hanno rivelato un finale ad alta tensione, ricco di emozioni forti e rivelazioni sconvolgenti, che lasciano il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. La puntata finale ha messo in luce i destini intrecciati dei personaggi, unendo drama, amore e vendetta in un unico, intenso capitolo.

Quando va in onda

L’ultima puntata di Tradimento quando va in onda?

L’appuntamento finale con la serie turca è previsto per venerdì 28 novembre 2025.

Dove vedere Tradimento in TV e in streaming

Ma dove vedere in TV e in streaming Tradimento? L’ultima puntata si può vedere o su Canale 5 oppure su Mediaset Infinity.

La piattaforma dà modo di vedere anche tutti gli altri episodi, se intendete fare un rewatch o guardarla per la prima volta.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.