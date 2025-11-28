Su Canale 5 Paolo Bonolis fa ritorno con un programma musicale. Parliamo di “Taratata”. Previsto per gennaio 2025 vedrà la presenza di artisti italiani e internazionali che si esibiranno dal vivo. Il programma vedrà anche ospiti speciali dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5

Il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5 è ormai ufficiale. Il conduttore si prepara a tornare alla conduzione di un nuovo programma musicale che si preannuncia ricco di sorprese e di ospiti prestigiosi.

La notizia arriva direttamente da Giuseppe Candela, che nella sua rubrica “A lume di Candela” su Dagospia, ha rivelato alcune anticipazioni molto attese.

Secondo quanto scritto da Candela: “Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5. Un ritorno fissato al momento in palinsesto tra gennaio e febbraio, con due appuntamenti musicali. Il format scelto è ‘Taratata’, lo storico titolo andato in onda su Rai 1 dal 1998 al 2001 basato sull’omonimo format francese.”

Il programma “Taratata” è un nome che gli appassionati di musica e intrattenimento televisivo sicuramente ricorderanno. Nato come adattamento del format francese, il programma ha avuto una vita di grande successo su Rai 1 dal 1998 al 2001. Sul palco ha visto grandi artisti italiani e internazionali che si esibivano dal vivo. Al loro fianco ospiti speciali legati al mondo dello sport, del cinema e della televisione.

I telespettatori quindi potranno assistere a esibizioni dal vivo di artisti italiani e internazionali. Non mancheranno magari sorprendenti duetti e performance con ospiti provenienti da vari ambiti, dallo sport al cinema.

Attualmente, la data di debutto di “Taratata” è fissata tra gennaio e febbraio 2025, e si prevede che il programma vada in onda con due appuntamenti settimanali. Questo ritorno in grande stile di Paolo Bonolis promette di essere una delle novità più attese della nuova stagione televisiva.

Non resta che aspettare i dettagli finali sulla programmazione di Canale 5 e prepararsi a un 2026 ricco di sorprese e del format affidato a Paolo Bonolis.

