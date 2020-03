Anticipazioni Trono Classico del 3 marzo: il primo bacio di Giovanna

Anticipazioni Trono Classico Uomini e donne registrazione del 3 marzo: le news parlano del primo bacio di Giovanna. Carlo rimane con due corteggiatrici.

Anticipazioni Trono Classico Carlo Pietropoli

Dopo una pausa di una settimana, tornano le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne con la registrazione di martedì 3 marzo, per le quali ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi non erano presenti.

La puntata è iniziata subito da Carlo Pietropoli che ha scelto di rimanere con sole due corteggiatrici: Cecilia e Ginevra. Per quanto riguarda Marianna, ci ha parlato a telecamere nascoste ed ha deciso di non andarla a riprendere.

Cecilia, che la scorsa volta aveva abbandonato lo studio, in esterna ha voluto conoscere la mamma di Carlo e le ha chiesto consigli su come fare per conquistare il figlio. In studio, poi, ha detto di essersi pentita di tutte le discussioni fatte fino a questo momento. Ha aggiunto che tiene molto a lui, anche se non è riuscita a dimostrarlo. Quindi si sono abbracciati molto forte e hanno finalmente fatto pace.

Per quanto riguarda l’esterna con Ginevra, le anticipazioni del Trono Classico riferiscono che sono andati a Pisa a Campo dei Miracoli. Si sono avvicinati molto, mostrandosi intimi, si sono abbracciati, guardati tanto. Lui ha detto di essere a suo agio e di rivedere in lei i caratteri della madre e della sorella. La corteggiatrice, quindi, ha deciso di fargli conoscere la sorella, una persona molto importante per lei che le è stata vicina quando ha sofferto di problemi alimentari.

In studio Maria De Filippi ha deciso di fare una sorpresa a Carlo: ha fatto venire sua madre e li ha fatti ballare insieme. La madre gli ha anche scritto una lettera molto bella e commovente. E quindi il tronista si è davvero emozionato e in questa puntata ha mostrato tutta questa emozione.

Anticipazioni Uomini e donne trono di Giovanna Abate

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne continuano con il percorso di Giovanna Abate. La tronista si è subito smossa dando il suo primo bacio. In realtà si tratta di un bacio a stampo e lo ha dato a Sammy. Maria le ha quindi chiesto perché non fosse stato un bacio passionale e lei ha risposto che, essendo uscita prima con un altro ragazzo, non se l’è sentita. Inoltre non ha portato fuori Alessandro e ne ha spiegato il motivo. Non le è piaciuto il modo in cui si è dichiarato per lei la volta prima, l’ha visto un po’ forzato. E tutto questo è stato avvalorato dal fatto che non l’ha nemmeno invitata a ballare quando ce n’è stata l’occasione. Tra l’altro nemmeno Sammy l’ha invitata.

Alessandro ha quindi cercato di giustificarsi dicendo che forse non è apparso deciso, ma è davvero interessato e tra loro nelle scorse esterne c’erano state delle belle sensazioni. Sammy è intervenuto con la battuta: “Sì eravate collegati con il bluetooth”. Giovanna ha chiesto ad Alessandro se l’avesse pensata e lui ha risposto di sì. Anche lei lo ha pensato e quindi Sammy è intervenuto di nuovo facendo delle battute. Così la tronista alla fine gli ha detto di smetterla ho avrebbe preso una botta in testa.

L’altro corteggiatore con cui ha fatto l’esterna è Stefano che, a detta di lei, le “fa venire i brividi”. Il ragazzo in questa puntata le ha portato una rosa bianca con un bigliettino con scritti sopra cinque puntini che Giovanna saprà interpretare. Anche in questo caso Sammy è intervenuto con ironia dicendo che, dato che si conoscono da soli 100 minuti, sarà difficile che Giovanna possa interpretare il messaggio. Si è parlato anche di quando lui, la volta scorsa, è andato a prenderla in limousine facendo il “gradasso”, ma lui ha specificato che un gesto del genere in vita sua l’ha fatto solo una volta, cioè con l’ex moglie. L’esterna con Stefano si è svolta a Santa Severa con la muta da windsurf. È stata di poco contenuto, ma soprattutto perché lui era veramente imbarazzato. Lei comunque ha detto di essere stata catturata dal suo sguardo.

Con Sammy, invece, Giovanna ha fatto una bella esterna. Lui è andato sotto casa di lei portandole dei cornetti. Lei non se l’è sentita di farlo salire in casa, così è scesa. Sono andati in un bar vicino a fare colazione. Si sono mostrati molto complici, hanno battibeccato, lei scherzando ha voluto controllargli il telefono e lo ha preso in giro perché fa un sacco di storie esordendo con “Hello my friend”. Lui ha fatto delle battute ed è stato molto divertente e affascinante. Giovanna ha anche detto di non sapere se fidarsi perché lui fa un po’ il personaggio, ma Sammy le ha assicurato che è proprio così e non ha bisogno di fingere. Poi sono andati in un parco, si sono abbracciati e sono stati molto vicini.

In studio tutti li vedono già come una coppia che discute come succede quando due stanno bene insieme. Maria ha chiesto a Giovanna con chi volesse ballare. Lei era indecisa e così Sammy si è alzato e l’ha presa a ballare. Carlo ha ballato con Cecilia, mentre Sonny ha preso Sara. Alla fine della canzone Giovanna ha detto che avrebbe voluto ballare con Alessandro.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e donne Daniele Dal Moro

Continuiamo con il percorso di Daniele Dal Moro che, secondo le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne, ha avuto una puntata molto pesante. Ha fatto un’esterna con Beatrice presentandosi con un cerotto sulla bocca così che lei potesse parlare senza essere interrotta. Ma siccome lei ha detto di non sentirsela ancora di dirgli che le piace al 100%, in studio è iniziata una polemica di mezz’ora dove lui ha detto di essere amareggiato perché non si sente davvero apprezzato da lei. Sono intervenuti anche Carlo e Giovanna che gli hanno detto di andare oltre e non stare a puntualizzare, se è davvero interessato. Daniele si è sentito punto sul vivo e ha risposto male dicendo che lui non si intromette negli altri troni e quindi loro dovrebbero fare altrettanto.

Daniele è uscito anche con Angelica mostrandosi molto preso da lei. Hanno parlato del fatto che il padre di lei era contrario alla sua partecipazione a Uomini e donne, così Daniele ha deciso di parlare con lui per rassicurarlo. Gli ha detto che è un bravo ragazzo, che non deve preoccuparsi e che partecipare a Uomini e donne non rende la figlia una ragazza meno brava. Ha aggiunto che se voleva potevano anche incontrarsi per parlare da vicino. Poi il tronista ha parlato di sé dicendo che all’apparenza sembra che abbia avuto tutto dalla vita, ma in realtà non ha ricevuto nulla. Suo padre è d’accordo sulla partecipazione al programma, ma comunque non mostra nessun interesse e questo lo ferisce molto.

In studio Gianni, già arrabbiato perché nelle precedenti puntate lo ha sentito sussurrare, ogni volta che iniziava a parlare, “ecco che ora spara le solite cavolate”, lo ha accusato di voler sempre primeggiare. Ha detto che non ha rispettato Angelica perché quello era il suo momento e quindi doveva lasciarla sfogare invece di parlare di sé. È quindi iniziata una polemica che è durata mezz’ora. Il tronista si è arrabbiato, sono volate parolacce e offese. Tra lui e l’opinionista è iniziata una specie di guerra e alla fine Gianni si è tirato indietro e ha promesso di non commentare più il suo trono. Per Daniele sono scese anche 5-6 ragazze e le ha tenute tutte.

Anticipazioni Uomini e donne trono di Sara Shaimi

L’ultima parte di questa puntata del Trono Classico di Uomini e donne, secondo le anticipazioni, è stata dedicata a Sara Shaimi. La tronista è uscita con Matteo e Giuseppe (quest’ultimo le ha rubato un bacio a stampo sul lungotevere di Castel Sant’Angelo).

Maria ha interagito molto con Matteo. Gli ha chiesto quante volte fosse stato fidanzato e lui ha risposto due volte, una di queste storie è durata 4 anni. Non ha voluto però rivelare perché fosse finita, ma si è capito che è stato tradito. Sara è sembrata essere tornata sui suoi passi nei confronti di lui. Ha detto di vederlo proprio come un bravo ragazzo. Se all’inizio non lo considerava troppo, adesso le piace molto e vale la pena conoscerlo. Giovanni, invece, si è eliminato.

Infine Sara non ha voluto vedere Sonny, il quale è andato a Roma a sue spese ed è rimasto nella capitale un’intera settimana cercando di vederla in tutti modi. La tronista in questa puntata è stata molto pacata e ha parlato davvero poco.

