Anticipazioni Uomini e donne: il ritorno di Riccardo Guarnieri

Ieri pomeriggio, venerdì 1 aprile, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne per le cui anticipazioni ringraziamo come sempre la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. E le notizie che ci arrivano sono davvero interessanti, poiché c’è stato il ritorno di una cavaliere che il pubblico conosce molto bene.

Di chi stiamo parlando? Di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano e protagonista con lei di una grande storia d’amore fatta spesso anche di tira e molla. La presenza nuovamente di Riccardo non è passata certo inosservata e proprio Ida si è commossa. Ha detto che le ha fatto piacere questo ritorno e rivedere il cavaliere. Tra l’altro, hanno anche ballato insieme. Ci sarà un ritorno di fiamma? Lo scopriremo con le prossime registrazioni.

Sempre parlando del Trono Over, Bruno e Vincenza hanno un po’ discusso e purtroppo non hanno avuto il lieto fine sperato. Non è scattato ancora nulla, quindi, per la dama. Comunque hanno deciso di rimanere amici e ognuno è andato avanti pronto a nuove conoscenze. Mentre ci sono state nuove discussioni tra Tina e Pinuccia.

Per quanto riguarda, invece, il Trono Classico, se vi chiedete se c’è stata la scelta di Luca Salatino, la risposta è no. Per lui probabilmente ci sarà da aspettare ancora un po’. Le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono che ha portato in esterna la nuova corteggiatrice arrivata nella scorsa registrazione. Il suo nome è Aurora. le altre due corteggiatrici non stanno prendendo benissimo questa nuova conoscenza, specialmente dopo così tanti mesi. Della tronista Veronica Rimondi, invece, non se ne è parlato. Lei sta comunque continuando le sue prime conoscenze.

Questa puntata che vede il ritorno di Riccardo dovrebbe andsre in onda nella seconda metà della prossima settimana. Continuate a seguirci per tutte le news riguardanti Uomini e donne e i suoi protagonisti.

