Antonella Clerici si è resa protagonista dell’ennesima gaffe nella puntata odierna del suo programma È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici alle prese con una nuova gaffe a È sempre mezzogiorno

Nuovo momento esilarante questa mattina a È sempre mezzogiorno, il popolare programma culinario di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Protagonista dell’episodio è stato lo chef Andrea Mainardi, celebre non solo per le sue ricette sfiziose ma anche per l’ironia che porta in studio.

Stavolta, però, un suo commento ha involontariamente scatenato l’ilarità generale, soprattutto quella della padrona di casa, che non è proprio riuscita a trattenere le risate.

Durante la preparazione di un piatto particolare, i suoi cordon bleu speciali, Mainardi stava spiegando al pubblico un trucco per rendere il ripieno ancora più gustoso.

Dopo aver impanato le fettine di petto di pollo, ha infatti tirato fuori una siringa da cucina per iniettare all’interno del burro. Ed è stato proprio in quel momento che la situazione è involontariamente sfuggita di mano.

“Quando vedete che comincia a rigonfiarsi, vuol dire che lo state mettendo dentro” ha dichiarato lo chef, ignaro del doppio senso contenuto nella sua frase. Antonella Clerici, invece, ha colto subito l’involontario sottinteso.

La conduttrice ha cercato invano di trattenersi, ma è scoppiata a ridere, piegandosi letteralmente in due sul bancone, con le mani sul volto per cercare di mascherare l’imbarazzo.

Solo a quel punto Mainardi ha realizzato il fraintendimento e, con la prontezza che lo contraddistingue, ha cercato di sdrammatizzare: “Noi a È sempre mezzogiorno non facciamo solo da mangiare, vi facciamo venire fame… bene, maestro, un po’ di musica epica per cortesia!”.

"Quando vedete che comincia a gonfiarsi vuol dire che lo state mettendo dentro" #esempremezzogiorno pic.twitter.com/9VacJ405F7 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 16, 2025

Il pubblico in studio ha applaudito divertito, mentre Antonella Clerici cercava di riprendersi dalla crisi di riso per portare avanti la puntata.