Non solo ritiri! Una naufraga è finita in infermeria: ecco cosa è successo e di chi si tratta

Non solo l’abbandono dei due naufraghi, durante il daytime di oggi de L’Isola dei Famosi abbiamo scoperto che una concorrente ha dovuto lasciare temporaneamente Playa Uva per accertamenti medici. Ecco di chi si tratta e cosa è successo nel dettaglio.

Isola dei Famosi, una naufraga finisce in infermeria

Daytime de L’Isola dei Famosi piuttosto movimentato quello andato in onda su Canale 5, oggi alle 13:40. Durante l’appuntamento infatti abbiamo visto il ritiro da parte di due naufraghi, che hanno deciso di lasciare il gioco e fare ritorno definitivamente a casa. Ma non solo! Anche una concorrente ha destato preoccupazioni, perché ha lasciato in via temporanea Playa Uva.

Nel dettaglio si è parlato di Camila Giorgi. Insieme a Leonardo Brum e Angelo Famao anche la nota ex tennista ha dovuto fermarsi e salutare i suoi compagni. A differenza del modello e del cantante neomelodico, però, lei è stata costretta a raggiungere l’infermeria per accertamenti medici.

Al momento non conosciamo le ragioni e quali sono i motivi di salute che hanno portato a questo allontanamento in via preventiva (e temporanea) da L’Isola dei Famosi. È solo spuntata questa scritta con le immagini di Camila Giorgi che sul barchino raggiungeva i medici: “Camila lascia temporaneamente la Playa per accertamenti”.

A questo punto non ci resta che attendere le prossime edizioni de L’Isola dei Famosi per capire i motivi e cosa è effettivamente accaduto. Ci si augura ovviamente che dopo i due abbandoni, Camila possa tornare in gioco e che non si tratti di niente di grave. Non appena ci saranno novità non esiteremo a informarvi.

In Honduras intanto si fa i conti con la fame e con diverse infrazioni commesse dai naufraghi che hanno generato non poche discussioni. Insomma dal suo esordio il 7 maggio a L’Isola dei Famosi non sembra esserci proprio pace ed è accaduto davvero di tutto!