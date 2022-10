1 Polemica su Antonella Fiordelisi

Una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Antonella Fiordelisi. Nonostante inizialmente la schermitrice non abbia fatto subito breccia nel cuore del pubblico, in questi ultimi giorni ha saputo conquistare l’affetto del web, e non solo. Proprio nel corso dell’ultima diretta la Vippona è risultata essere la preferita dei telespettatori, ed è così stata immune dalle nomination. I fan del programma infatti si sono appassionati al percorso che la Fiordelisi sta facendo all’interno della casa, e al flirt nato con Edoardo Donnamaria. Nelle ultime però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere.

Antonella Fiordelisi è infatti finita al centro della polemica sul web, dopo aver menzionato Ginevra ed Elettra Lamborghini. Tutto è iniziato quando la schermitrice era in cucina a scherzare con Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La modella a un tratto per gioco ha affermato: “Mi chiamo Sara. Anzi no Ginevra, visto che Antonino mi ha chiamata per due giorni Ginevra”. A quel punto a intervenire è stata proprio Antonella, che menzionando le due sorelle Lamborghini ha dichiarato:

“Io ho conosciuto una Ginevra, Ginevra Lamborghini. Non la conosci? È venuta a prendersi il caffè qua con la sorella, hanno fatto pace”.

Antonella sarebbe la ragazza con tanta sensibilità che fa battute sul rapporto finito tra due sorelle (elettra e ginevra)?



Benissimo, allora non ho capito un cazzo della vita.



Io aspetto il glow down peggio di soleil l’anno scorso. #gfvip #gintonic pic.twitter.com/xKdjUoOTXd — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 (@giusymc98) October 11, 2022

La battuta di Antonella Fiordelisi tuttavia non è piaciuta alle fan di Ginevra Lamborghini che l’hanno così duramente criticata per le sue parole. Nel mentre pochi giorni fa a parlare del flirt nato tra la schermitrice ed Edoardo Donnamaria è stato il presunto fidanzato di Antonella. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.